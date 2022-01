ดราม่าร้านสะดวกซื้อดัง ลงบทความแนะนำเค้กชิฟฟ่อน แต่ไปพาดพิงร้านอื่นถึง 2 ร้าน งานนี้เจอร้านตอกกลับเจ็บ ๆ ด้านผู้เขียนโร่ขอโทษ เจอทัวร์ลงยับ ๆ









วันที่ 6 มกราคม 2565 กำลังมีดราม่าร้อนที่เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อชื่อดัง เซเว่น อีเลฟเว่น ภายหลังจากการลงบทความแนะนำชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อน ในแคตตาล็อกของตัวเอง โดยกรณีนี้มีคู่กรณีถึง 2 รายในบทความเดียว



จุดเริ่มต้นเรื่องนี้ เกิดจากที่ในบทความ มีการเขียนแนะนำชิกฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนยี่ห้ออีซี่ สวีท ว่า "เนื้อเค้กเหมือนสปอนเค้ก นุ่มมาก ๆ กินเพลิน แถมเพิ่มความอร่อยด้วยไส้แยมมะพร้าวอ่อนชุ่มฉ่ำเนื้อแน่น กินคู่กับเค้กชิฟฟ่อนหวานหอม กลมกล่อมเลย





นอกจากนี้ ชาวเน็ตบางส่วนยังแนะนำให้ทางร้านคู่กรณีทั้ง 2 ร้าน ฟ้องกลับฐานสร้างความเสื่อมเสีย และจะได้ไม่เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีก





































ทีเด็ดของชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อน อยู่ที่เนื้อชิฟฟ่อนเค้ก ซึ่งนุ่มละมุนละลายในปาก มีการพัฒนาเนื้อเค้กกับคู่เทียบร้าน Alice Cafe ทีเด็ดต่อมา คือ ไส้มะพร้าวซึ่งทำจากน้ำมะพร้าวสด ผสมกับมะพร้าวอ่อน จึงหวานหอมกลิ่นมะพร้าว ไส้เค้กชิฟฟ่อนตัวนี้ มีการพัฒนาร่วมกับคู่เทียบร้าน DROP BY DOUGH ร้านโดนัทชื่อดังของไทย ที่เด่นเรื่องไส้ครีมรสต่าง ๆ"อย่างไรก็ตาม จากบทความดังกล่าว ได้มีการอ้างชื่อถึงร้าน Alice Cafe และ DROP BY DOUGH จนทำให้เกิดความเข้าใจว่า ทั้งสองร้านมีส่วนร่วมในการพัฒนสาสูตรชิฟฟ่อนมะพร้าวที่วางขายในเซเว่นอีเลฟเว่น จนทำให้ทั้ง 2 ร้าน ออกมาชี้แจงดังนี้- ร้าน DROP BY DOUGH โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่า "ทางร้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือร่วมพัฒนาสูตรชิฟฟ่อนมะพร้าวใน 7-11 แต่อย่างใด และไม่เคยได้รับการติดต่อใด ๆ จากบริษัท CP ไม่มีการทำธุรกิจร่วมกันใด ๆ ดังนั้น จึงขอออกมาชี้แจงเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดถ้าหากทางร้านมีการ collaboration ใด ๆ จะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทางโซเชียลมีเดียของทางร้านอย่างแน่นอน"- ร้าน Alice Cafe ชี้แจงว่า Alice cafe ไม่ได้ร่วมพัฒนา หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับชิฟฟอนมะพร้าวใน 7-11 ยืนยันว่า ทางร้านไม่ได้ให้สูตร หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาสูตรชิฟฟ่อนใด ๆ และไม่เคยได้รับการติดต่อใด ๆ จากผู้เกี่ยวข้องทั้งนั้นทว่าทางร้านก็ต้องขอขอบคุณ 7-11 มากที่ใช้ชิฟฟ่อน และชื่อของทางร้านเป็นแรงบันดาลใจในการออกผลิตภัณฑ์ด้วยขณะที่ ดร.รวีวรรณ เล็กศรีสกุล ผู้เขียนบทความ มีการโพสต์ขอโทษกับทางร้านว่า ขอน้อมรับความผิดพลาดในการกล่าวอ้างถึงชื่อร้าน Alice​ cafe และร้าน​ DROP​ BY DOUGH โดยไม่ได้ขออนุญาตและไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับขนมดังกล่าวส่วนสาเหตุที่เขียนบทความออกมาแบบนี้ นั่นเป็นเพราะปกติเป็นคนที่ชื่นชอบการรับประทานขนมชิฟฟ่อนอยู่แล้ว ด้วยความชอบจึงอยากเขียนรีวิว แต่การที่ไม่ได้ไตร่ตรองเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ ก็ทำให้เกิดข้อผิดพลาด จึงขอน้อมรับความผิดและขออภัยจากใจความคิดเห็นชาวเน็ตที่ได้เห็นคำชี้แจง ต่างเข้ามาตั้งคำถามกับผู้เขียนบทความ และทวงความรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น ไม่ควรจบด้วยการขอโทษเพียงอย่างเดียว เช่น จากภาษา การวางคำ วางรูปประโยค ดูแล้วเหมือนจงใจให้คนเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับร้านที่ถูกพาดพิง เพราะมีการใช้คำที่มนุษย์ปกติไม่พูดกัน เช่น คู่เทียบ และเรื่องนี้ต่อให้เป็นดราม่ายังไง ก็ได้มูลค่าการตลาดไปแล้วเนียน ๆ ไม่มีการชดใช้นอกจากนี้ ยังมีบางคนที่สงสัยว่า ผู้เขียนชอบกินเค้กชิฟฟ่อนจริง ๆ เหรอ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับซีพีจริงหรือ และทางผู้เขียนจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไร หรือจริง ๆ การใช้คำว่า คู่เทียบ หมายถึงเลียนแบบ และการีวิวในฐานะพนักงาน มันทำให้คนกังขาอยู่แล้ว ควรระวังจุดนี้ไว้ด้วย