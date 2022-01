หมวดไวกิ้ง งานเข้า ! ถูกร้องเอาผิด เบิกเงินประจำตำแหน่ง แต่ไม่ทำงาน

วันที่ 20 มกราคม 2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 เดลินิวส์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ม.ค. นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เข้ายื่นหลักฐานที่กองบังคับการปราบปรามป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ ร.ต.ท.หญิง ภัทรศยา ฤกษ์รัตน์ หรือ หมวดไวกิ้ง พนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง



ขณะที่ หมวดไวกิ้ง มีการโพสต์ภาพและข้อความผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ระบุว่า "So many assume. So little know." (คาดเดากันไปมากมาย แต่รู้เพียงน้อยนิด)





โดยหมวดไวกิ้ง ซึ่งเป็นตำรวจหญิงคนดังจากการช่วยถือโทรศัพท์ให้ ผบ.ตร. ขณะแถลงข่าวคดีผู้กับโจ้ให้เข้ามอบตัว นายอัจฉริยะสงสัยว่า หมวดไวกิ้ง เบิกเงินค่าประจำตำแหน่งพนักงานสอบสวนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมี พ.ต.ต. ยศสรัล ใจเสาร์ดี สารวัตรสอบสวน กก.2 บก.ปปป. เป็นตัวแทนเข้ารับหนังสือนายอัจฉริยะ กล่าวว่า มายื่นหนังสือให้ทางผู้การ ปปป. ตรวจสอบหมวดไวกิ้ง หากพบมีการกระทำผิดก็ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งหมวดไวกิ้งนั้นเป็นพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง ปัจจุบันไปช่วยราชการอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในนามทีมโฆษก แต่ก็ต้องไปร่วมทำการสอบสวนตามอำนาจหน้าที่เดิมด้วยดังนั้นขอให้ตรวจสอบว่ามีการเบิกเงินประจำตำแหน่งหรือไม่อย่างไร และเบิกตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ถ้าไม่ได้เบิกก็แล้วไป แต่ถ้าเบิกแล้วไม่ได้มีตรวจสอบก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดตามระเบียบก็ต้องถูกดำเนินคดี และที่ สตง. ตรวจสอบเป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนของเราเป็นเรื่องที่มีการตรวจพบว่าการสอบสวนมีคดีใดบ้าง ที่มีผู้ต้องหา หรือผู้เสียหาย และร่วมสอบสวนกับใครบ้าง มีการสอบสวนจริงหรือไม่อย่างไรขอบคุณข้อมูลจาก