เราคงเคยเห็นคนจำนวนไม่น้อยที่ทำคลิปแนว ๆ แกล้งแฟนกันมาแล้ว ซึ่งก็อาจจะเป็นการแหย่เพียงเล็กน้อยพอน่ารัก ๆ ไปจนถึงการจัดฉากหลอกกันจริงจังจนถึงขั้นเสียน้ำตาก็มี อย่างไรก็ตาม หญิงคนหนึ่งไม่คาดคิดเลยจริง ๆ ว่าตัวเองก็ต้องรู้สึกช็อกเหมือนถูกน็อกกลับ หลังจากที่แกล้งหยอกให้หนุ่มให้คิดว่าเธอจะขอเลิกด้วย แต่เขากลับสารภาพเรื่องนอกใจเธอขึ้นมาโดยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เว็บไซต์เดลี่สตาร์ รายงานว่า คลิปแกล้งแฟนดังกล่าวถูกโพสต์ลง TikTok ของหญิงที่ใช้ชื่อว่า @a._bhabie เธอตั้งใจจะทดสอบและดูปฏิกิริยาของแฟนหนุ่ม ด้วยการส่งเนื้อเพลง I Gotta Go My Own Way ที่ปรากฏในหนัง High School Musical ไปให้เขาทีละประโยค เริ่มต้นด้วย "ฉันอยากจะพูดสิ่งที่อยู่ในใจ"