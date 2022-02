แม่ทำคนอึ้ง ไม่สระผมให้ลูกสาวนาน 16 เดือน ผลที่ออกมาน่าตะลึงยิ่งกว่า

แม่เผยประสบการณ์ ไม่สระผมให้ลูกสาววัย 4 ขวบ นาน 16 เดือน ผลที่ออกมาน่าตะลึงยิ่งกว่า คนถามเป็นไปได้ไง ปกติไม่สระแค่ไม่กี่วันก็มันเยิ้ม







หลายคนสระผมเป็นประจำ หรือบางคนก็สระทุกวันเลยก็ว่าได้ ทั้งใช้แชมพูเพื่อความสะอาดล้ำลึก และลงครีมนวดผมเพื่อบำรุงให้ผมสลวย แต่สำหรับคุณแม่รายนี้ เมื่อไม่นานมานี้เธอได้เผยผลลัพธ์ที่ชวนตะลึง ภายหลังจากทดลองไม่สระผมให้ลูกสาวนานปีกว่า







วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เว็บไซต์มิเรอร์ เผยเรื่องราวของ มิเชลล์ ซึ่งระบุว่าเป็นกูรูด้านเส้นผม ได้เผยคลิปวิดีโอทาง TikTok @michelle_hairbymisheko แชร์เคล็ดลับเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเส้นผมที่ทำให้หลายคนงุนงง เธอบอกว่าไม่ได้สระผมลูกสาววัย 4 ขวบของเธอ มาเป็นเวลา 16 เดือน แต่ที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นคือ สภาพผมของสาวน้อยกลับดูนุ่มสลวยและสะอาดสดชื่น แทบไม่น่าเชื่อว่าไม่ได้สระผมมาเป็นปี









"เด็ก ๆ ผลิตซีบัม (Sebum) ซึ่งมีหน้าที่เคลือบหนังศีรษะและเส้นผม ในปริมาณที่เหมาะสม ที่จะสามารถปกป้องจากแบคทีเรีย และการสระผมด้วยแชมพูจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดความมัน"





"ฉันก็ไม่เคยใช้แชมพูกับลูก ๆ ของฉันเลย ! 19 เดือน ไม่มันเยิ้ม แค่ล้างน้ำทุกสัปดาห์ผมก็สลวยได้ !"

มิเชลล์ เผยว่า วิธีการนี้เรียกว่า การไม่ใช้แชมพูสระผม หรือที่รู้จักกันว่า No Poo โดยจะใช้เพียงน้ำเปล่าชำระล้างสิ่งสกปรกเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นแนวคิดที่กลุ่มคนบางกลุ่มเชื่อว่า การใช้สารเคมีกับหนังศีรษะเป็นเรื่องไม่จำเป็น ทำให้สูญเสียความชุ่มชื่น และยิ่งผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นมิเชลล์ กล่าวภายหลังจากคลิปวิดีโอของเธอถูกแชร์ออกไปก็ได้รับความสนใจในกลุ่มแม่ ๆ บางคนรู้สึกประหลาดใจ เข้าไปแสดงความสงสัย "เป็นไปได้ไง ?! ของฉันถ้าไม่สระก็คือเยิ้มมาก" ขณะที่อีกคนเสริมว่า "ฉันไม่เข้าใจสิ่งนี้ ฉันต้องรู้ความลับของคุณ !"ทั้งนี้ ก็มีคุณแม่บางส่วนที่เป็นกลุ่ม No poo เข้ามาสนับสนุนมิเชลล์ กล่าวว่าอย่างไรก็ตาม มีจำนวนไม่น้อยที่ทดลองทำตามหลักการดังกล่าว แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากทนกับความมันเยิ้มและเหนียวเหนอะไม่ได้ในช่วงแรก ซึ่งกลุ่ม No Poo เชื่อกันว่า หากผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปได้ หนังศีรษะก็จะปรับสภาพได้และผมจะกลับมามีสุขภาพดี ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางรายชี้ว่า น้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถขจัดแบคทีเรียได้ จึงแนะนำให้ใช้เป็นแชมพูประเภทปลอดสารเคมีแทนขอบคุณข้อมูลจาก มิเรอร์