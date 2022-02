เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก บรรลุข้อตกลงยอมความ ยอมจ่าย 525 ล้าน จบคดีล่วงละเมิดทางเพศ แม้ยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหา สังคมตั้งคำถามถึงที่มาของเงิน



ภาพจาก AFP PHOTO / UNITED STATES DISTRICT COURTFOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK