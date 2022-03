เด็ก 14 อยากผอม ทำ IF สุดโหด อดข้าว 23 ชม. นาน 1 ปี เกือบตายก่อนหุ่นดี

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

วันที่ 24 มีนาคม 2565 มีการเผยแพร่เรื่องราวของเด็กหญิงวัย 14 ปีคนหนึ่งที่ จ.นครราชสีมา โดยเด็กสาวคนนี้ปกติแล้ว ก็ไม่ได้มีร่างกายอ้วน พื้นฐานส่วนสูง 161 เซนติเมตร และน้ำหนัก 48 กิโลกรัม แต่ก็ยังอยากลดน้ำหนักลงอีก จึงเลือกใช้วิธี Intermittent Fasting หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า "IF" และ Low carbohydrate หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า LC



ทั้งนี้ เด็กสาวลดน้ำหนักด้วยวิธีดังกล่าวตั้งแต่อายุที่ 13 ปี ระยะเวลายาวนาน 1 ปี จนทำให้เธอน้ำหนักลดลงระนาวเหลือเพียง 39 กิโลกรัม เรียกได้ว่าผอมแบบหนังติดกระดูก และเมื่อเข้าตรวจร่างกาย พบว่าผลการตรวจเลือดจากแล็บเข้าขั้นวิกฤต โดยคุณแม่ของน้องยินดีให้ข้อมูล แต่ไม่ประสงค์ออกนาม จึงให้ครูช่วยนำเสนอ โดยสิ่งที่น้องกำลังเจอ คือ...



นอกจากนี้ มีหมอท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า Metabolic Error เป็นกลุ่มโรคพันธุกรรมด้านการย่อยอาหาร ตอนนี้เคสของเด็ก 14 ปี น้องเข้าขั้นรุนแรงแล้วนะ ทุกวันนี้เวลาคนไข้มาด้วยอาการแปลก ๆ จะถามเรื่องอาหารการกินตลอด IF ไหม Keto ไหม สุดท้ายแล้วเจอเกือบ 80% เลย

กระทั่งวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา ร่างกายของเด็กสาวเข้าขั้นวิกฤต เนื่องจากใช้วิธีลดน้ำหนักที่ค่อนข้างหนัก โดยการ IF 23/1 หมายถึงใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) จะกินอาหารเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ส่วนอีก 23 ชั่วโมงจะงดกินอาหารที่หนักไปกว่านั้นคือ ใน 1 ชั่วโมงที่กินอาหารนั้น จะกินอาหารแบบ LC คือ กินอาหารแบบจำกัดปริมาณคาร์โบไฮเดรต หรืออาหารประเภทแป้ง ไม่ว่าจะเป็น ข้าว แป้ง ธัญพืช ผักที่มีแป้ง พืชหัว เผือก มัน ผลไม้ และขนมต่าง ๆ ที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ โดยจะเน้นทานอาหารกลุ่มโปรตีนเป็นหลักขณะที่ คุณเรียว พงศ์พันธ์ บัวเพ็ชร ผู้ก่อตั้ง Fat Fighting การออกกำลังกายและโภชนาการอาหาร แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่า โภชนาการดังกล่าวไม่เหมาะกับเด็กในวัยกำลังเจริญเติบโตอย่างยิ่ง ส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลของสื่อโซเชียล ซึ่งเด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ทางหนึ่งก็ดี แต่อีกทางก็เป็นปัญหาพวกอินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่มีความรู้ก็แย่ระดับหนึ่งแล้ว แต่บางคนเป็นแพทย์ บทบาทน่าเชื่อถือ แต่น่าเสียดายที่บางคนสวมหมวกแพทย์ แต่กลับให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและสุดโต่ง โดยไม่คิดว่าจะส่งผลกระทบกับชีวิตใครอีกบ้าง ขณะที่สาวกก็อวยกันไม่ขาดสายข้อมูลไม่ถูกต้อง ก็ไม่แย้งเพราะเชื่อในศาสดาอย่างไม่ลืมหูลืมตา น่าสงสารน้องคนนี้และอีกหลายคนที่ได้รับผลกระทบ หวังว่าน้องจะฟื้นฟูจิตใจและร่างกายไม่ให้บอบช้ำไปมากกว่านี้ เป็นกำลังใจให้น้องและครอบครัวด้วยนอกจากนี้ ยังมีการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วยความสลดใจ ระบุว่า อ่านเคสเด็กอายุ 13 ที่ทำ IF แล้วกิน LC รัวเป็นปีจนสภาพร่างกายพังนี่น่ากลัวมาก เวลาใครมาถามเรื่อง IF เราจะบอกว่าถ้ารู้สึกเครียดที่ต้องทำหรือฝืนการใช้ชีวิตก็ไม่ต้องทำ มันไม่ได้ช่วยการไดเอตแบบเทวดาขนาดนั้น ที่สำคัญคือ ถ้าร่างกายเครียดทุกอย่างจบเลยนะขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Pattharaporn Limhoksee