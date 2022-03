คลิปร้องเพลงดี ๆ เจอซีนอารมณ์ต่อหน้า ทำนักร้องร้องต่อไม่ไหว...ไม่รู้ใครสู้ชีวิตกว่ากัน

คลิปไวรัลล้านวิว ร้องเพลงอยู่ดี ๆ กำลังจะเข้าท่อน "ฉันหลับตาลง" งานนี้พระเอก MV หงายเงิบ นักร้องสุดจะกลั้น กำลังจะเข้าซีนอารมณ์ ไม่รู้ใครสู้ชีวิตกว่ากัน ทั้งนักร้องทั้งคนฟัง

















และในช่วงที่กำลังเข้าท่อนส่งไปท่อนฮุกนั้นก็บังเกิดความพีค ซึ่งท่อนนั้นร้องว่า "ฉันหลับตาลง..." แต่มุมซ้ายของคลิป ที่เห็นเป็นชายหนุ่มกำลังนั่งเคลิบเคลิ้มกับความไพเราะของเพลงบนชิงช้ารูปทรงรังนก กลับค่อย ๆ หงายเงิบไปพร้อม ๆ กับท่อน ฉันหลับตาลง ซึ่งเมื่อพ่อหนุ่มนักร้องเหลือบไปเห็น ก็กลั้นขำไว้ไม่ไหว แต่ The Show must go on ต้องประคองดนตรีต่อไปให้ อย่าให้คนอื่นในงานต้องอารมณ์สะดุด เรียกว่าสู้ชีวิตจริง ๆ





































เป็นคลิปไวรัลที่มีคนดูทะลุล้านวิวเลยทีเดียว สำหรับคลิปที่ถูกอัปโหลดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดย TikTok @fiw_pongpisut ซึ่งเผยให้เห็นภาพบรรยากาศของการแสดงดนตรีสด ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นร้านอาหาร สถานบันเทิง หรือว่างานรื่นเริงอะไร ที่นักร้องกำลังเล่นเพลง Wish ของวง Blackbeansแต่ ๆ ๆ งานนี้ไม่ได้มีเพียงพ่อหนุ่มนักร้องคนเดียวเท่านั้นที่สู้ชีวิต แต่หนุ่มตรงชิงช้าที่หงายเงิบไปนั้น ก็สู้ชีวิตไม่แพ้กัน พยายามยกตัวเองออกจากชิงช้า แต่ออกไม่ได้ ก็เลยนั่งแหมะมันอยู่ตรงนั้น สู้ชีวิตแล้ว แต่ชีวิตสู้กลับ เลยขอนั่งจิบชิล ๆ ดื่มด่ำกับเสียงเพลงและเครื่องดื่มต่อไป พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไป ก็เรียกเสียงหัวเราะให้ชาวโซเชียลเพียบเลย ไม่รู้จะหัวขวนกับอะไรก่อนดี ระหว่างนักร้องหรือคนฟัง !!ขอบคุณข้อมูลจาก TikTok @fiw_pongpisut