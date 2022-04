OPPO ปล่อยแคมเปญ #SaveTheNight โชว์วิดีโอ-ภาพถ่ายสุดปัง แม้ที่แสงน้อย

OPPO ปล่อยแคมเปญ #SaveTheNight ใจกลางกรุงเทพฯ โชว์วิดีโอ-ภาพถ่ายสุดปังแม้ที่แสงน้อย เตรียมเปิดตัว OPPO Find X5 Pro 5G ในไทย 20 เมษานี้

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 OPPO ปล่อยแคมเปญ #SaveTheNight โชว์วิดีโอและภาพถ่ายคุณภาพสูงจากสมาร์ตโฟนแฟลกชิปรุ่นใหม่ OPPO Find X5 Pro 5G ที่ร่วมพัฒนากับ Hasselblad แบรนด์กล้องระดับโลก พร้อมข้อความ "See You On 20 April" หรือ "พบกันวันที่ 20 เมษายน" ให้ชาวไทยเตรียมสัมผัสเร็ว ๆ นี้

โดยผลงานจากแคมเปญ #SaveTheNight ได้มีการชูประสิทธิภาพการถ่ายวิดีโอและภาพในที่แสงน้อยจาก OPPO Find X5 Pro 5G ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเผยว่า จะมาพร้อมการขับเคลื่อนของ MariSilicon X Imaging NPU ดีไซน์โดย OPPO เองเป็นครั้งแรกในรุ่นนี้ พร้อม 4K Ultra Night Video ที่ดีที่สุดจาก OPPO และกล้องที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาร่วมกับแบรนด์กล้องระดับโลกอย่าง Hasselblad เป็นครั้งแรก



ทั้งนี้แคมเปญ #SaveTheNight ได้ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าสนใจ ผ่านจอ LED ใจกลางเมืองทั่วกรุงเทพฯ ทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่

- ลาน พาร์คพารากอน ณ สยามพารากอน



- ทางด่วนพิเศษฉลองรัช อาจณรงค์



- รัชโยธิน ขาออก



- MRT สถานีสีลม ป้ายสีลม คอนเนค



- อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ



- พระรามเก้า แยกรัชดา-อโศก

ให้ชาวไทยได้รับชมเป็นครั้งแรก พร้อมข้อความ "คุณไม่เห็น... แต่เราเห็น" บ่งบอกถึงผลลัพธ์คุณภาพสูงจากกล้องสมาร์ตโฟนแฟลกชิป OPPO Find X5 Pro 5G แม้ในที่แสงน้อยเทียบกับแฟลกชิปอื่น โดยเพียงฉากแรก ๆ ที่เห็นก็สามารถสะท้อนถึงคุณภาพอันทรงพลังได้อย่างชัดเจน สามารถรับชมวิดีโอแคมเปญ #SaveTheNight ได้ทาง YouTube OPPO Thailand และ Facebook OPPOTHAI

นอกจากนี้ OPPO ยังเชิญชวนให้ผู้ใช้งานได้มาร่วมสนุกด้วยการถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือในช่วงเวลากลางคืน แล้วโพสต์ภาพถ่ายแสงน้อยที่มักประสบปัญหาต่าง ๆ ของตัวเองใต้โพสต์ พร้อมแชร์เรื่องราวบอกเล่าลักษณะของภาพและเหตุผลที่ไม่ชอบ ก่อนจะมา #SaveTheNight พร้อมกันวันที่ 20 เมษายนนี้

#OPPOFindX5Pro5G #SaveTheNight #Hasselblad