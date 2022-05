สภาเมืองเลสเตอร์ มอบรางวัล The City of Leicester Award ให้กับอดีตประธานสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา และประธานคนปัจจุบัน คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ตอบแทนการช่วยเหลือที่สนับสนุนด้านต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา

กว่า 12 ปีแล้ว ที่ คิง เพาเวอร์ เข้าเป็นเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ อุทิศตนเพื่อวงการกีฬาฟุตบอล พร้อมช่วยเหลือพัฒนาชีวิตของคนในเลสเตอร์ นำโดยเจ้าสัววิชัย ศรีวัฒนประภา ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ จนทำให้กลายเป็นตำนานยิ่งใหญ่ระดับโลก และด้วยความทราบซึ้งจากใจ ล่าสุด สภาเมืองเลสเตอร์ จึงได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติ The City of Leicester Award หรือรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมแห่งเมืองเลสเตอร์ ให้กับคุณวิชัย และคุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา เป็นครั้งแรก ตอบแทนการช่วยเหลือ สนับสนุน และยกระดับการใช้ชีวิตของคนในเมือง พร้อมทั้งมอบรางวัล Honorary Freedom of the City ให้กับสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ เพื่อเชิดชูผลงานของสโมสรฟุตบอลประจำเมืองที่ประสบความสำเร็จในด้านกีฬาอีกด้วย