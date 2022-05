คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกกำลัง 5 ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ เดินหน้าสานต่อเวที THE POWER BAND 2022 การประกวดวงดนตรีสากล ประจำปี 2565 ปั้นดาวดวงใหม่ประดับวงการเพลง พร้อมตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้ไปไกลสู่ระดับสากล

จากความสำเร็จอย่างงดงามของ THE POWER BAND ในปีที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินและนักดนตรีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ สร้างความประทับใจและสนุกสนานตลอดการแข่งขันในรูปแบบนิว นอร์มัล และในปีนี้ ด้วยพลังความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพคนไทย พร้อมต่อยอดความฝันบนเส้นทางดนตรีให้เปล่งประกาย กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้การดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย จึงเดินหน้าสานต่อโครงการอีกครั้ง โดยจับมือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเวที THE POWER BAND 2022 SEASON 2 การประกวดวงดนตรีสากล ประจำปี 2565 ในคอนเซ็ปต์ Dream It, Do It กล้าฝัน ! กล้าทำ ! เพื่อเฟ้นหาวงดนตรีคุณภาพมาประชันความสามารถอย่างเข้มข้น ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาท อีกทั้งชักชวนมิวสิกกูรูจากค่ายเพลงชั้นนำมาเสริมทัพ ได้แก่ Muzik Move, Smallroom, LOVEiS Entertainment, What The Duck และ Warner Music Thailand ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการรวมพลังคนดนตรีถึง 5 ค่ายเพลงบนเวทีประกวดอีกด้วย

สำหรับบรรยากาศการแถลงข่าวเปิดตัว THE POWER BAND 2022 SEASON 2 จัดขึ้นอย่างอบอุ่น ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เปิดฉากด้วยการโชว์สกิลดนตรีจากวงชนะเลิศ THE POWER BAND 2021 ได้แก่ วง SIXTH FLOOR โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ ชนะเลิศรุ่นมัธยมศึกษา และวงถุงเท้าแดงไม่แรงได้ไง จ.นครปฐม ชนะเลิศรุ่นประชาชนทั่วไป ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญ โดยมีคุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณดนุภพ กมล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด มาร่วมพูดคุยถึงที่มา แรงบันดาลใจ และการส่งเสริมศักยภาพนักดนตรีรุ่นใหม่

คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า คิง เพาเวอร์ เชื่อมั่นในพลังคนไทยเสมอมา ซึ่งทางกลุ่มบริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อสนับสนุนทั้งทางด้านกีฬา ชุมชน และดนตรี อย่าง THE POWER BAND ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เปิดโอกาสให้ทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงศักยภาพทางดนตรีของพวกเขาออกมา และในปีนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก 5 ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์ครั้งสำคัญ และเดินทางเข้าใกล้การเป็นศิลปินมากยิ่งขึ้น เราเชื่อว่าแต่ละค่ายเพลงก็มีศักยภาพมากพอที่จะส่งเสริมให้น้อง ๆ เหล่านี้ก้าวไกลไปสู่ระดับสากลได้

มิชชั่นหลักของ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ คือการสนับสนุนและพัฒนาให้คนไทยไปไกลระดับโลก สำหรับ THE POWER BAND 2022 SEASON 2 เมื่อโอกาสมาถึง อยากให้ทุกคนคว้าเอาไว้ กล้าฝัน กล้าทำ เช่นเดียวกับสโลแกนการแข่งขันในปีนี้

ขณะที่ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความพิเศษของการแข่งขันในปีนี้ว่า “คณะผู้จัดงานได้เปิดโอกาสและขยายการประกวดให้กว้างขึ้น โดยสามารถเข้าประกวดได้ทุกแนวดนตรี พร้อมจัดรอบออดิชั่นถึง 5 สนามทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ สงขลา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ทุกคนได้ทำตามความฝันอย่างเต็มที่ ซึ่งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศมาร่วมตัดสินแบบเจาะลึก ผู้เข้าประกวดที่ได้รับประสบการณ์จากเวทีนี้จะได้รู้ว่าต้องปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอย่างไร เพราะเราไม่ได้สนใจแค่ผู้ชนะ ถึงแพ้ก็ยังมีโอกาส ขอแค่อย่าทิ้งความฝัน แล้วพวกเราจะช่วยสานฝันของคุณให้เป็นจริง”

ด้านคุณดนุภพ กมล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด เผยอีกว่า “ในฐานะตัวแทนค่ายเพลง เวทีนี้มีส่วนช่วยมองหาดาวดวงใหม่ทางดนตรี และไม่ได้มีเพียงแค่รางวัลเท่านั้น แต่ผู้ชนะเลิศจะมีโอกาสร่วมทำซิงเกิลและมิวสิกวิดีโอกับโปรดิวเซอร์แถวหน้าของเมืองไทยอีกด้วย เรียกว่าเป็นก้าวแรกที่จะทำให้น้อง ๆ เดินตามความฝันสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพและต่อยอดไปได้ในอนาคต”

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณอัคราวิชญ์ พิริโยดม หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมือเบสแห่งวง The Richman Toy, คุณคชภัค ผลธนโชติ หรือ พล วงแคลช ผู้บริหารค่าย Boxx Music และ Zircle Muzik และคุณกฤษติกร พรสาธิต ผู้บริหารค่าย Home Run Music หรือที่รู้จักกันในชื่อ ติ๊ก PLAYGROUND ในฐานะตัวแทนกรรมการและตัวแทนค่ายเพลงที่ร่วมในโปรเจ็กต์ยักษ์ใหญ่ครั้งนี้ พูดคุยถึงรายละเอียดการแข่งขัน และความพิเศษของการประกวด THE POWER BAND 2022 SEASON 2 ด้วย

หลังจากรู้ที่มาและรายละเอียดการแข่งขันกันแล้ว ก็ได้เวลาเปิดตัวเพลงพิเศษสำหรับโครงการนี้ อย่าง “‘ถ้าเธอไม่ไหว” โดยศิลปิน BEAN NAPASON x SLAPKISS การคอลแล็บของวงดนตรีคลื่นลูกใหม่ ที่จะมาช่วยปลุกพลังให้กับนักดนตรีรุ่นน้อง รวมถึงเพื่อนร่วมเส้นทางดนตรี จากนั้นส่งท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวง POLYCAT ที่นำเพลงดังมาโชว์ให้ได้ฟังกันอย่างจุใจ แถมยังเซอร์ไพรส์ด้วยการชวนมือกีตาร์วง SIXTHFLOOR มาร่วมแจมบนเวทีแบบสด ๆ เรียกรอยยิ้มและเสียงปรบมือไปทั้งฮอลล์

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าแข่งขันการประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2565 ได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 2 กันยายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th/thepowerband และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/thepowerband.mahidol ติดตามกติกาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-800-2525 ต่อ 3109 และ 02-441-5305 #KingpowerThaipowerพลังคนไทย #MusicPower #ThePowerBand #ThePowerBandseason2