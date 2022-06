ไวรัลป้าย รถเสีย กับคำแปลภาษาอังกฤษ ทำโซเชียลถึงกับหยุมหัว สุดท้ายแห่ R.I.P.

ไวรัลป้ายรถเสีย กับคำแปลภาษาอังกฤษ Car is dead ทำโซเชียลส่ายหัว ภาษาไทยไม่ว่า แต่ภาษาอังกฤษมันไม่ได้ สุดท้ายแห่แซว R.I.P. หลับให้สบายนะรถเมล์













กลายเป็นภาพไวรัลในโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผู้ใช้ "รถเสีย" และคำแปลภาษาอังกฤษว่า "Car is dead"

สำหรับคนกรุงที่ต้องพึ่งพารถโดยสาร อาจเคยเจอกับประสบการณ์หลากหลายเกี่ยวกับรถเมล์ ตั้งแต่มาช้า มาไม่ตรงเวลา รถขาดช่วงต่าง ๆ นานา และถ้าเรารอรถนาน ๆ แล้วรถสายที่รอกำลังมา แต่ติดป้ายข้างหน้าว่า "รถเสีย" แบบนี้คงเซ็งกันไปไม่น้อยกลายเป็นภาพไวรัลในโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผู้ใช้ เฟซบุ๊ก Bob S. Wibulseth ได้โพสต์ภาพขณะนั่งอยู่ในรถเมล์และเห็นป้ายที่เขียนว่า





งานนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น ถึงการใช้คำภาษาอังกฤษที่ผิด ๆ ถูก ๆ ภาษาไทยพอสื่อสารเข้าใจได้ แต่ภาษาอังกฤษคือไม่ไหวเลย โดยมีคอมเมนต์บางส่วนเข้ามาให้ความกระจ่างบอกว่า ป้ายดังกล่าวมันอยู่ในรถเมล์ คำแปลมันควรจะใช้คำว่า Bus ไม่ใช่ Car เพราะถ้าเป็น Car ก็คือรถยนต์ และหากในบริบทนี้จะใช้ให้ถูกต้องควรเปลี่ยนป้ายใหม่เป็นคำว่า Out of service หรือ Not in service จะเหมาะสมกว่า

อย่างไรก็ตาม หลายคนมองเป็นเรื่องฮาแห่แซวกันใหญ่ รถตาย = รถเสีย ก่อนพร้อมใจกันไว้อาลัยกันเกรียวกราว งานนี้ R.I.P. หลับให้สบายนะ

















ขณะที่บางคนบอกว่า ก็ไม่ได้แย่อะไร ฝรั่งอ่านก็เข้าใจได้ แค่มันไม่เป็นทางการ เฉย ๆ เพราะเป็นภาษาพูดในซีรีส์ต่างประเทศก็ใช้กัน หรือแม้แต่ฝรั่งเองมักจะใช้คำว่า is dead กับสิ่งไม่มีชีวิตเป็นปกติอยู่แล้ว อาทิ My phone died, My pc is so dead เป็นต้น