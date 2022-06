แฟนเคนลี Take Me Out พูดงี้ได้ไง หลังคนเข้าไปช่วยจากการตบ ล่าสุดขอให้ลบคลิป

อึ้งไปทุกแคว้นแดนไทย แฟนเคนลี Take Me Out พูดอย่างงี้ได้ไง หลังจากที่ทะเลาะกันในคอนโด แล้วลูกบ้านลงมาช่วย ล่าสุดขอให้ลบคลิปกลัวแม่เห็น ไม่ทันแล้วจ้า







หลังจากที่เกิดดราม่าหนักหน่วง กับกรณีที่เคนลี Take Me Out ทำร้ายร่างกายแฟนสาว ฉุดกระชากลากถูที่คอนโดหรูแห่งหนึ่ง จนลูกบ้านที่เห็นเหตุการณ์ทนไม่ไหว ต้องเข้ามาช่วยเหลือ และพบว่าแฟนของเคนลีอยู่ในสภาพบอบช้ำ เสื้อผ้าถูกดึงจนโป๊



อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ดูจะกลายเป็นดราม่าสุด ๆ เมื่อคลิปสุดท้ายที่ปล่อยออกมาหลังจากที่ลูกบ้านเข้าไปช่วยแฟนของเคนลี แต่เหมือนเมื่อแฟนของเคนลีได้สติ กลับจะขอถอนตัวไม่ขอยุ่งกับเรื่องนี้ ปล่อยให้เป็นเรื่องของเคนลีกับลูกบ้านเคลียร์กันเอง







แฟนเคนลีทำลูกบ้านเหวอ มาช่วยแต่กลายเป็นหมา ยอมรับว่าเมา ไม่ขอแจ้งความ









ด้านลูกบ้านเห็นดังนั้นก็บอกให้ฝ่ายแฟนใจเย็น ๆ ค่อย ๆ พูด แต่กลับทำให้เคนลีโมโห และชี้หน้าด่าลูกบ้านว่าเสือก เป็นคนนอก และท้าทายลูกบ้านต่อหน้าตำรวจว่าให้เข้ามาเลย พร้อมกับฟ้องตำรวจว่าลูกบ้านทำร้ายร่างกายเคนลี ให้ขอกล้องวงจรปิดจากทางคอนโดได้เลย ซึ่งทางลูกบ้านก็ยอมรับว่าทำร้ายร่างกายเคนลีจริง และพร้อมไป สน. ให้เคนลีแยกไปกับตำรวจคนหนึ่ง ลูกบ้านจะไปกับตำรวจอีกคน



จากนั้น แฟนของเคนลีกลับบอกว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตน ถ้าจะไป สน. ก็ไปกันเองเลย ตนไม่ไป ตนไม่ยุ่ง ถ้าจะไปแจ้งความหรืออะไร ตนจะไปวันอื่น "วันที่หนูสะดวก"

ลูกบ้านชี้ มีคนโทร. มาขอให้ลบคลิป โลกออนไลน์เชียร์อย่าลบ หลักฐานต่อสู้คดีล้วน ๆ









ในขณะที่ลูกบ้านคนดังกล่าว ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าว่า ตอนนี้ได้โทรมาขอให้ลบคลิป เพราะกลัวพ่อแม่จะเห็น ขนาดตัวเองยังไม่รัก เลยไม่แปลกที่โดนแบบนี้ "บอกแล้วใช่ไหมว่าตื่นมาจะอายนะ"



อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ได้มีคนคาดว่า คนที่ขอให้ลบคลิปอาจจะเป็นฝ่ายหญิง ซึ่งก็มีคนบอกว่าอย่าลบคลิป เพราะนี่คือหลักฐานชั้นดีที่จะใช้ต่อสู้ทางคดีความ

ทั้งนี้ เรื่องนี้ได้มีคนเข้ามาถกกันเป็นการใหญ่ และให้กำลังใจลูกบ้านที่เข้าไปช่วยผู้หญิง แม้ว่าจะถูกต่อว่าว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านก็ตาม เพราะสุดท้าย ไม่มีใครรู้ว่าถ้าไม่เข้าไปช่วย ฝ่ายแฟนจะโดนทำร้ายจนเจ็บหนักไปกว่านี้หรือไม่ พร้อมกับที่มีคนเรียกร้องให้ทางนิติคอนโดและ รปภ. ช่วยกันมากขึ้นในเรื่องการรักษาความปลอดภัย เพราะหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก จะส่งผลกระทบต่อลูกบ้านคนอื่น ๆ ด้วย

























































ทั้งนี้ ในคลิปจะเห็นภาพของแฟนของเคนลี ที่หลังจากได้สติ ก็ให้การกับตำรวจว่า ทางเคนลีและแฟนไปเที่ยวกัน และมีพี่ที่เป็นเกย์ซึ่งไม่รู้จัก เข้ามาจีบเคนลี แฟนก็ไม่พอใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ จึงบอกว่าทำแบบนี้เหมือนไม่เคารพกัน แฟนพูดแบบนี้ตลอดทาง นั่นทำให้เคนลีเริ่มโมโห เพราะเคนลีมองว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลย ทำไมต้องมายัดเยียดกัน ตอนนั้นแฟนก็ยอมรับว่าตนกำลังเมาอย่างไรก็ตาม จากนั้นก็มีคลิปของเคนลี ที่พยายามเข้าไปหาเรื่องลูกบ้านคนดังกล่าวอีกครั้งต่อหน้าตำรวจ ซึ่งทางลูกบ้านก็บอกว่าอย่ามายุ่ง อย่ามาเข้าใกล้ แยกกันไป จนตำรวจต้องเข้ามาห้าม แต่เคนลีก็ยังไม่หยุด บอกว่าตอนที่มึงทำกูล่ะ มึงแยกกูหรือเปล่า และเคนลีก็ตะโกนว่า "มาดิ" เสียงดังลั่น และหันไปหาเรื่องตำรวจแทน