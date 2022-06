เมนต์สนั่น ! รับสมัคร IT support หน้าที่ล้านแปดดูแลทั้งโรงงาน แต่เงินเดือนเท่านี้

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความรับสมัครงานจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งตำแหน่งดังกล่าวคือ IT support โดยมีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 1.8 - 2 หมื่นบาท โดยตำแหน่งนี้ต้องดูแลให้ความช่วยเหลือเรื่องทั่วไปเช่นการลง windows, การตั้งค่าการแชร์พริ้นเตอร์, ดูแลพริ้นเตอร์, เปลี่ยนตลับหมึก, เซตค่าอีเมล์, ดูแลโดเมนเว็บไซต์ และดูแลติดตั้งระบบอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีคอมพิวเตอร์ ไคลเอนต์ ประมาณ 80 เครื่อง เครื่องเซิร์ฟเวอร์อีก 13 เครื่อง



บางคอมเมนต์มองว่าถ้าใครอยากได้ประสบการณ์ก็น่าจะสมัครได้ แต่อยากสบายแนะนำให้เมื่อเข้าไปเป็นพนักงานแล้วให้เสนอนำข้อมูลขึ้น cloud ให้หมดแทนที่จะมาใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เยอะ ๆ แบบนี้ ซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ว่า "ขนาดเงินเดือนยังให้แค่นี้ จะกล้าลงทุนกับคลาวด์เหรอครับ ไปขอขึ้นคลาวด์โดนปัดตกแน่ ๆ"





































ขณะที่หลายความคิดเห็นมองว่าตำแหน่งนี้คือคนเดียว อย่าลืมว่านี่คือคนที่ต้องดูแลระบบทุกอย่างที่บริษัทต้องฝากชีวิตไว้เลย พร้อมถามกลับว่ากล้าจ้างด้วยเงินเท่านี้จริง ๆ เหรอ เพราะจะได้ไม่คุ้มเสียเอา ถ้าอยากได้บุคลากรที่มีคุณภาพทำทุกอย่างได้ตามที่กำหนดมา ขอให้ลงทุนด้าน IT สักหน่อย ไหน ๆ ก็มีเซิร์ฟเวอร์ 13 เครื่องแล้วก็น่าจะเพิ่มงบลงทุนหน่อยนอกจากนี้บางคนก็สงสัยว่าภาระงานขนาดนี้คือหน้าที่คนคนเดียวจริง ๆ เหรอ หรือว่ามีทีมอยู่แล้วแล้วรับสมัครลูกทีมเพิ่ม การดูแลเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่ระบุมา รวมถึงการติดตั้ง CCTV ไม่ควรเป็นหน้าที่ของ IT support นอกจากจะมี IT MANAGER / Network Engineer ที่รับหน้าที่หลักอยู่แล้ว งานติดตั้งบางงาน IT SUPPORT ทำคนเดียวไม่ได้ อาจจะต้องจ้าง Vendor รวม ๆ แล้ว ภาระงานไม่เหมาะสมกับรายได้