เปิดค่ารักษาโรคจิตเวช...ป่วยซึมเศร้า จ่ายแพงจริงไหม หมอตอบเองมีกี่ทางเลือก

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เพจเฟซบุ๊ก หมอปอขอเล่าเรื่องโรคจิตเวช ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า อ่านข่าวศิลปินไปเข้ารับการรักษาในแผนกจิตเวชโรงพยาบาลเอกชน แล้วเสียค่าใช้จ่ายไป 6 แสน กลัวว่าเดี๋ยวคนทั่วไปจะตกใจและเข้าใจผิดว่าการรักษาโรคทางจิตเวชแพงจนจะหมดตัวแล้วไม่กล้าไปหาหมอกัน เลยต้องขอ re-run บทความเดิมที่เคยเขียนไว้หน่อย







ไขข้อสงสัย ไปหาจิตแพทย์ได้ที่ไหนบ้าง ไปแล้วจะพูดยังไง ข้อดี-ข้อเสียของ รพ.รัฐ-เอกชน-คลินิก

ถ้าเลือกไปโรงพยาบาลของรัฐ จะแบ่งได้ 3 กลุ่ม









1. โรงพยาบาลศูนย์ (มีศักยภาพสูง มีแผนกต่าง ๆ ค่อนข้างครบ), โรงพยาบาลทั่วไป (เช่น โรงพยาบาลประจำจังหวัด), และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่

ข้อดี

ข้อเสีย

2. โรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต หรือกรมการแพทย์

ข้อดี

ข้อเสีย











3. โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ที่มีรับฝึกอบรมจิตแพทย์เช่น จุฬาฯ ศิริราช รามา สมเด็จเจ้าพระยา พระมงกุฏ ขอนแก่น สงขลาราชนครินทร์ เชียงใหม่

ข้อดี

ข้อเสีย

โรงพยาบาลเอกชน

ข้อดี

ข้อเสีย

คลินิก

ข้อดี



ข้อเสีย

ทีนี้บางคนสงสัยว่าเวลาไปโรงพยาบาลไปคลินิกจะบอกว่ายังไง พูดไม่เป็นบอกไม่ถูก ไม่ยากครับ "เป็นอะไรก็บอกอันนั้นแหละ" แค่นอนไม่หลับก็บอกนอนไม่หลับ เครียดก็บอกว่าเครียด เศร้า หงุดหงิด อยากตาย บอกได้หมดเลย แล้วก็บอกว่าอยากพบจิตแพทย์ ส่วนปัญหาอื่น ๆ เดี๋ยวจิตแพทย์เราช่วยแงะเองครับ บางคนบอกไม่เป็นไรแค่นอนไม่หลับ นั่งคุยแค่ 5 นาที ต่อมน้ำตาแตกพรั่งพรูความรู้สึกที่เก็บกดไว้เป็นชั่วโมงก็มีมาแล้ว สุดท้ายนี้หมอขอบอกว่า "มาเหอะ อยากเจอ ;)"

เชื่อว่าหลายคนเคยมีความคิดอยากไปพบจิตแพทย์ แต่ก็กังวลเหลือเกินว่าจะไปที่ไหน ต้องทำยังไงถึงจะได้เจอจิตแพทย์ ค่าตรวจค่ายาแพงมั้ย จริง ๆ แล้วหมอจะบอกว่า เราเลือกเองได้ว่าเราอยากไปที่ไหน แต่ก่อนไปต้องรู้ก่อนนะว่าที่นั่นมีจิตแพทย์มั้ยถ้าเป็นโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์การรักษาอยู่แล้ว เช่น บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร 30 บาท) หรือประกันสังคม เราสามารถขอไปตรวจแผนกจิตเวชได้เลย ข้อดีคือถ้าเราใช้ยาในบัญชียาหลัก เราไม่ต้องเสียทั้งค่าหมอและค่ายาเลย แต่ถ้าโรงพยาบาลต้นสังกัดเราไม่มีจิตแพทย์ ขอให้หมอที่ตรวจทำหนังสือส่งตัวเพื่อไปพบจิตแพทย์ในโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นได้- จิตแพทย์แต่ละโรงพยาบาลมีน้อย แค่ 1-2 คน และไม่ได้รับหน้าที่ตรวจแต่คนไข้นอก ยังต้องรับปรึกษาคนไข้ในด้วย ดังนั้นส่วนใหญ่จะมีเวลาตรวจแค่ครึ่งวันและอาจจะไม่ได้ตรวจทุกวันด้วย แต่ก็จะมีตารางตรวจที่ชัดเจน คนไข้ที่มาตรวจแบบผู้ป่วยนอกแต่ละวันค่อนข้างเยอะ หมออาจไม่สามารถคุยได้นานยกเว้นเป็นผู้ป่วยใหม่ที่ต้องตรวจแบบละเอียดจริง ๆ เท่านั้น- หากเคยไปรักษาที่อื่นมาก่อนและได้ยานอกบัญชียาหลักมา อยากจะกลับมารักษาใกล้บ้านอาจจะไม่มียาตัวนั้นก็ได้ ก็ต้องมาให้หมอลองปรับยาเป็นยาที่พอมีในโรงพยาบาล- อาจจะรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เช่น ก้าวร้าวมากไว้นอนในโรงพยาบาลไม่ได้ เพราะหอผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีแผนกเฉพาะของจิตเวช อาจต้องไปนอนรวมกับผู้ป่วยอายุรกรรมหรือศัลยกรรม ซึ่งหากผู้ป่วยวุ่นวายมากไม่ร่วมมือรักษาก็จะต้องถูกส่งไปโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชอีกที- มีจิตแพทย์ออกตรวจทุกวันแน่นอน วันละ 2-4 คน ขึ้นกับจำนวนจิตแพทย์ของโรงพยาบาลนั้น มีทั้งจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็ก และสามารถรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เช่น มีความคิดอยากตายรุนแรง ก้าวร้าววุ่นวายมากเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลได้- โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตจะรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยสารเสพติดบางส่วน- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์เช่นโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จะเน้นรับผู้ป่วยที่มาบำบัดยาเสพติด ข้อดีอีกข้อคือมียาให้เลือกใช้หลายชนิด หากไม่สามารถรักษาด้วยยาในบัญชียาหลักได้ยังมียานอกบัญชีให้ใช้ได้อีกหลายตัว- จำนวนคนไข้แต่ละวันเรียกว่ามหาศาล วันนึงตรวจกัน 200-300 คน ดังนั้นถ้าไปเอาคิวแต่เช้าไม่ทันอาจนั่งรอทั้งเช้าแล้วได้ตรวจตอนบ่าย หมอมีเวลาคุยได้ไม่นาน ถ้าอาการดีอาจได้คุย 2-5 นาทีจบ ไม่มีเวลามานั่งปลอบใจทำจิตบำบัดกัน ถ้าต้องทำจริงอาจต้องส่งนัดพบนักจิตวิทยาเป็นคนทำจิตบำบัดแทน ถ้าเดินดุ่ม ๆ เข้าไปเองขอตรวจโดยไม่มีใบส่งตัวมา ไม่มีอาการฉุกเฉิน จ่ายตังค์เองไม่ฟรีนะจ๊ะ- หมอมีเวลาคุยนานมากกว่า 2 แบบแรก แต่จะมีหมอ 2 แบบคืออาจารย์จิตแพทย์ กับแพทย์ที่เรียนจบแล้วแต่มาเรียนต่อเฉพาะทางด้านจิตเวช ถ้าเป็นอาจารย์จิตแพทย์ที่อยู่มานานมีคนไข้เยอะจะมีเทคนิคแพรวพราวฝีปากเฉียบคมเจาะใจเราได้ง่าย ๆ ส่วนหมอที่กำลังมาฝึกเป็นจิตแพทย์ก็ไม่ได้แย่ เผลอ ๆ กลุ่มนี้อาจจะตรวจได้ดีที่สุดเพราะประสบการณ์ยังไม่มาก เค้าจะถามละเอียดมาก ใช้เวลากับเรานาน ถามไปถึงความเป็นมาชีวิตวัยเด็กปมในอดีตต่าง ๆ อย่างละเอียดทีเดียว และเป็นหมอกลุ่มที่มีความเห็นอกเห็นใจตั้งใจดูแลคนไข้อย่างดีที่สุด- มีหอผู้ป่วยที่รับผู้ป่วยที่ต้องรักษาแบบผู้ป่วยในได้เหมือนกัน มียาให้เลือกใช้หลากหลายมากกว่าโรงพยาบาลกลุ่มที่ 1 หรือบางที่มีมากกว่ากลุ่มที่ 2 เสียอีก- ไม่ใช่ทุกคนที่จะรักษาได้ฟรี ถ้าไม่ได้ผ่านระบบการส่งตัวมา ไม่มีสิทธิเบิกจ่ายตรง หรือไม่มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลนั้น ต้องจ่ายเอง แต่ค่ายาไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลเอกชน ยกเว้นยากลุ่มนอกบัญชียาหลักอาจจะมีราคาสูง และเหมือนกับโรงพยาบาลรัฐอื่น ๆ คือคนไข้เยอะต้องไปนั่งรอเหมือนกัน- ระดับเอกชน มักจะเป็นจิตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว มีเวลาให้คนไข้มากส่วนใหญ่ประมาณครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย เพราะมักจะมีตารางนัดที่ชัดเจน ไม่ต้องนั่งรอ มาตามเวลานัดเข้าตรวจได้เลย หมอส่วนใหญ่ใจดีมาก- มียาให้เลือกใช้เยอะ ถ้ามีผลข้างเคียงที่ไม่โอเค หรือใช้แล้วไม่ได้ผลสามารถขอเปลี่ยนยาได้ทันที- ถ้าคุยกับหมอคนนึงไม่ click กันสามารถเลือกเปลี่ยนหมอได้เอง- all good services come with a price อยากได้ของดี ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย ค่ายาเอกชนก็มีความแตกต่างกันไป บางที่แพงไม่มาก บางที่แพงหูฉี่- มีอีกอย่างที่ต้องจ่ายคือค่าหมอ บางคนต้องทำจิตบำบัดด้วยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม- มีความสะดวกด้านเวลา เพราะ กลุ่มโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน หมอส่วนใหญ่ก็ยังตรวจแค่ช่วงกลางวัน แต่คลินิกมักเปิดเวลาเย็น หรือวันหยุดซึ่งไม่กระทบกับช่วงเวลาทำงานของคนไข้ หมอที่เปิดคลินิกได้ต้องเป็นจิตแพทย์แล้วทุกคนเพราะเป็นคลินิกเฉพาะทาง ดังนั้นคุณจะได้ตรวจกับจิตแพทย์แน่นอน- จ่ายเองเต็ม ๆ เพราะไม่มีคลินิกจิตเวชไหนรับบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม บัตรทอง หรือประกันชีวิตนะครับ แต่ค่ายาส่วนใหญ่มักถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนขอขอบคุณข้อมูลจาก หมอปอขอเล่าเรื่องโรคจิตเวช