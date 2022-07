ฮากุมขมับ ! ป้ายห้ามแกะสินค้า เจอแปลภาษาอังกฤษแบบนี้ ไม่งง แต่งงหนักมาก

ทว่าภาษาอังกฤษที่แปลออกมานั้นคือ "No sheep Thank You" ซึ่ง sheep ในที่นี้แปลตรงตัวหมายถึง แกะที่เป็นสัตว์ ไม่ได้หมายถึง แกะสินค้า

ตามร้านขายสินค้าต่าง ๆ มักจะมีป้ายแจ้งลูกค้า ซึ่งแน่นอนว่าจะมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ แต่หลายครั้งเราจะเห็นว่า ข้อความภาษาอังกฤษที่แปลออกมานั้น ดูแล้วปวดหัวชวนงงมากกว่าเดิมไปอีก และกรณีล่าสุดนี้ก็เช่นกันวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เฟซบุ๊กเพจ ผู้บริโภค ได้แชร์ภาพจากร้านขายอุปกรณ์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีป้ายเตือนแจ้งให้ลูกค้าทราบชัดเจนว่า "ห้ามแกะสินค้า ขอบคุณครับ"ทั้งนี้ หากจะใช้คำว่าห้ามแกะสินค้า สามารถใช้คำว่า "Do not open the package" หรือ "Do not unpack the product"ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค