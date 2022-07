หนุ่มรีวิวแอปฯ Messenger ให้ 1 ดาว ไม่โอเค ทักสาวแล้วแห้วเพราะฟังก์ชันนี้ !?

หนุ่มรีวิวแอปฯ Messenger ให้คะแนน 1 ดาว บอกแอปฯ แย่มาก ทำแห้วตอนจีบสาวเพราะฟังก์ชันบล็อก วอนเอาออกได้ไหม ทำคนคอมเมนต์สนั่น





เป็นโพสต์ที่ถูกแชร์สนั่นในโลกออนไลน์ จากเพจดัง I am programmer, I have no life ที่มักจะแชร์มีมต่างๆ เกี่ยวกับวงการโปรแกรมเมอร์ กับภาพรีวิวแอปฯ Messenger จากหนุ่มคนหนึ่ง ที่ให้คะแนนเพียง 1 ดาว ด้วยเหตุผลที่ส่วนตัวสุด ๆ บอกว่า…



“Very bad app. Girls always block me whenever I propose them. Please delete block option first.” (เป็นแอปฯ ที่แย่มาก สาว ๆ มักจะบล็อกผม เมื่อไรก็ตามที่จีบพวกเธอ ได้โปรดลบออปชันบล็อกนี่ออกก่อนเลย)





งานนี้ก็ทำเอาหลายคนเข้ามากดหัวเราะ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากมาย ทั้งที่มองว่านี่เป็นปัญหาส่วนตัวสุด ๆ โปรแกรมเมอร์เครียดแล้วแบบนี้ บ้างก็บอกว่าเจอปัญหาเดียวกันเลย ปัญหานี้เป็นเพราะบัคจากตัวแอปฯ หรือเปล่า สงสัยต้องซื้อมือถือใหม่แล้ว บ้างก็ว่านี่คือการรีวิวที่ซื่อสัตย์มาก ๆ (ฮา)