เผยโฉม "OPPO Reno8 Series 5G" รุ่นใหม่ ถ่ายภาพคนสวย เป็นธรรมชาติที่สุด "เบลล่า-กลัฟ" ควงคู่ขึ้นเป็น The Portrait Expert ส่งต่อตัวตนที่แท้จริงผ่านภาพพอร์ตเทรต

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ออปโป้ ไทยแลนด์ เปิดตัว "OPPO Reno8 Series 5G" รุ่นใหม่ล่าสุด ต่อยอดแนวคิด "The Portrait Expert" สมาร์ตโฟน 5G ที่ถ่ายภาพคนสวย เป็นธรรมชาติที่สุด "เบลล่า-ราณี แคมเปน" และ "กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์" ควงคู่ขึ้นเป็น The Portrait Expert ส่งต่อตัวตนที่แท้จริงผ่านภาพพอร์ตเทรตจากนวัตกรรมกล้องระดับแนวหน้าบน OPPO Reno8 Series 5G ที่ทำให้ภาพสวยงามเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์มากมาย พร้อมจุดกระแสการถ่ายภาพและวิดีโอพอร์ตเทรตอย่างต่อเนื่อง ให้ถ่ายคนได้สวยงามเป็นธรรมชาติในทุกสภาพแสง



โดย OPPO Reno8 Series 5G มาพร้อมดีไซน์สีใหม่หมดจดในสีทองเปล่งประกาย โดดเด่นบนฝาหลังกระจกแบบอัปเกรดผสานรวม OPPO Glow อันเป็นเอกลักษณ์ เปิดตัวพร้อมกัน 3 รุ่น สัมผัสพร้อมกันได้แล้ววันนี้ และวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการวันที่ 19 สิงหาคม เป็นต้นไป



เทรนด์การถ่ายภาพบนโซเชียลมีเดียที่มาแรงเสมอ คือ การถ่ายภาพพอร์ตเทรต หรือถ่ายภาพบุคคลบนสมาร์ตโฟนที่ยังคงเป็นกระแสฮิตไม่มีตก เพราะเป็นภาพที่สามารถสื่อสารความเป็นตัวตนผ่านหน้าจอเล็ก ๆ บนสมาร์ตโฟนได้อย่างทรงพลัง นี่จึงเป็นที่มาของการต่อยอดแนวคิด The Portrait Expert บนสมาร์ตโฟน OPPO Reno8 Series 5G มอบสมาร์ตโฟนสำหรับถ่ายภาพพอร์ตเทรตคุณภาพสูง นอกจากชูไฮไลต์เรื่องความสามารถในการถ่ายภาพพอร์ตเทรตแล้ว ยังมาในดีไซน์สุดคลาสสิกอันเป็นเอกลักษณ์และประสิทธิภาพจัดเต็มเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างเร็วแรงในยุค 5G เปิดตัวพร้อมกัน 3 รุ่นให้เลือกสรรตามไลฟ์สไตล์

งานนี้นางฟ้าแห่งวงการภาพพอร์ตเทรตอย่าง "เบลล่า-ราณี" ในฐานะ The Portrait Expert ที่ได้มาแชร์ความประทับใจแรกที่ได้สัมผัสกับ OPPO Reno8 Z 5G รุ่นไฮไลท์ว่า "The Portrait Expert ในความหมายของเบลคือ คนที่สามารถสื่อสารตัวตนผ่านสีหน้า แววตาได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องปรุงแต่ง หลายคนอาจจะคิดว่าการถ่ายภาพพอร์ตเทรตให้สวยจะต้องใช้เทคนิคยาก ๆ แต่สำหรับเบลแล้วคิดว่าความเป็นตัวของตัวเองสวยงามที่สุดแล้ว"

เทคนิคของเบลคือ การยิ้มจากอินเนอร์แล้วความเป็นธรรมชาติของเราจะออกมาเอง ขอแค่มีสมาร์ตโฟนคู่ใจที่เก่งครบเครื่องก็ทำให้ภาพออกมาสวยได้ไม่ยาก อย่าง OPPO Reno8 Z 5G ที่ถ่ายภาพคนสวยเป็นธรรมชาติ ช่วยปรับแต่งโทนสีผิว แต่งหน้า สวยอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังสามารถถ่ายภาพพอร์ตเทรตกับดวงไฟโบเก้ระยิบระยับในพื้นหลังได้สวยเหมือนถ่ายด้วยกล้องโปรอีกด้วย ไม่ว่าสถานการณ์ไหน เบลก็มั่นใจค่ะ

OPPO Reno8 Z 5G มาพร้อม AI 3 กล้องหลัง ความละเอียดสูงสุด 64MP และกล้องหน้า 16MP กับฟีเจอร์เพื่อการถ่ายภาพคนสวย และเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้ว ดีไซน์สุดล้ำไปด้วยฝาหลังกระจกแบบ anti-glare 0.5 มม. ในขณะที่ยังคงดีไซน์ลายเซ็นเอกลักษณ์ OPPO Glow ที่มีการแกะสลักกระจกฝาหลังด้วยพื้นผิวสองเลเยอร์และกระบวนการเคลือบชั้นเดียว มอบพื้นผิวด้านที่เรียบลื่นเป็นมันวาว โดดเด่น สะกดทุกสายตา และยังทนต่อรอยนิ้วมือ



นอกจากนี้ยังจัดเต็มประสิทธิภาพการใช้งานในยุค 5G ที่ลื่นไหลรอบด้านด้วยขุมพลัง Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G Mobile Platform ขนาด 6 นาโนเมตร เทคโนโลยีชาร์จไว 33W SUPERVOOCTM พร้อมแบตเตอรี่ 4,500 mAh และระบบปฏิบัติการ ColorOS 12.1 ที่เสริมลูกเล่นและฟีเจอร์การใช้งานที่น่าสนใจทำให้ OPPO Reno8 Z 5G น่าใช้กว่าที่เคย มาใน 2 สี ได้แก่ สีทองสีใหม่ Dawnlight Gold และสีดำ Starlight Black

ด้าน "กลัฟ-คณาวุฒิ" ซูเปอร์สตาร์ขวัญใจชาว Gen Z ที่ขึ้นแท่นเป็น The Portrait Expert ด้วยเช่นกัน กล่าวว่า "สำหรับผม The Portrait Expert หมายถึงการเก็บภาพพอร์ตเทรตที่คมชัด และสามารถเก็บช่วงเวลานั้น ๆ ไว้ได้ โดยเฉพาะการถ่ายภาพพอร์ตเทรตในช่วงเวลากลางคืนที่ถือว่าเป็นความท้าทาย ซึ่งรูปภาพที่ออกมานั้นดูมีเสน่ห์น่าค้นหา ตัว OPPO Reno8 5G ทำให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยง่ายขึ้นมาทันตาและได้ภาพที่เต็มไปด้วยสีสันยามค่ำคืนอย่างคมชัด ไม่ว่าจะสภาพแสงแบบไหน ก็ถ่ายคนสวยได้ในทุกสภาพแสง ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือภาพพอร์ตเทรตในยามค่ำคืนหรือที่แสงน้อยให้สว่างสวยงามยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่ม และก็สามารถใช้งานได้ไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมด เพราะเทคโนโลยีชาร์จไวระดับแฟล็กชิพ 80W SUPERVOOCTM ที่ให้ชาร์จได้เต็ม 100% ในเวลาเพียง 28 นาที ทำให้กลัฟสนุกกับการถ่ายภาพได้ตลอดวัน เอาอยู่ทุกสภาพแสงครับ"

OPPO Reno8 5G มาพร้อมเซ็นเซอร์คู่ระดับแฟล็กชิพ Sony IMX766 บนกล้องหลักความละเอียดสูงสุด 50MP และเซ็นเซอร์ Sony IMX709 บนกล้องหน้าความละเอียด 32MP ให้สร้างสรรค์ภาพพอร์ตเทรตที่สมบูรณ์แบบแม้ในสภาวะแสงน้อย ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 1300 5G-integrated SoC มอบการเชื่อมต่อ 5G ที่เร็วแรง เสริมประสิทธิภาพการใช้งานรอบด้าน ในระบบปฏิบัติการ ColorOS 12.1 พร้อมแนะนำสีสุดอินเทรนด์ 2 เฉด ได้แก่ สีทอง Shimmer Gold และสีดำ Shimmer Black ให้เอฟเฟกต์ไล่สีบนฝาหลังอย่างสวยงาม

โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบที่หลงใหลในศิลปะภาพพอร์ตเทรตอย่าง "แจ็คกี้-ชาเคอลีน มึ้นช์" และ "โบ-ธนากร ชินกูล" ที่มาร่วมแข่งขันในการเป็นสุดยอดของการถ่ายภาพพอร์ตเทรตในช่วง The Portrait Expert Show โดยแต่ละท่านจะมาโชว์เหนือในเรื่องการถ่ายภาพบุคคลที่สวยเป็นธรรมชาติในทุกสภาพแสง ไม่ว่าจะถ่ายในช่วงเวลากลางวัน กลางคืน หรือในสภาพแสงน้อย ก็สามารถได้ภาพพอร์ตเทรตสวยงามและคมชัดไว้อวดชาวแก๊ง ให้เรียกยอดไลก์ ยอดแชร์จากเหล่าแฟนคลับได้อย่างถล่มทลาย พร้อมอัพความสนุกและเรียกเสียงหัวเราะจาก ป๋อมแป๋ม-นิติ ชัยชิตาทรมา รับหน้าที่เป็นพิธีกรสร้างสีสันภายในงาน พร้อมกับแขกรับเชิญ "ออกแบบ-ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง"

นอกจากนี้ ภายในงานยังแนะนำสมาร์ตโฟนรุ่นโปร OPPO Reno8 Pro 5G ถ่ายคนสวยแบบโปร ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมระดับแฟล็กชิพ MariSilicon X Imaging NPU มอบความสามารถในการถ่ายวิดีโอระดับ 4K ด้วยฟีเจอร์ 4K Ultra Night Video ทำให้ถ่ายวิดีโอพอร์ตเทรตที่สวยคมชัดเป็นพิเศษและสีสันสดใส แม้ในสภาพแสงน้อยหรือย้อนแสง เช่นเดียวกับฟีเจอร์ Night Portrait ที่ทำให้ถ่ายภาพพอร์ตเทรตตอนกลางคืนได้สวยงามไม่แพ้กัน มาในดีไซน์ฝาหลังไร้รอยต่อแบบ Streamlined Unibody Design พร้อมสีใหม่สุดพรีเมียมสวยสะกดทุกสายตา ได้แก่ สีเขียว Glazed Green และ สีดำ Glazed Black มอบความสงบและดูลึกลับ พร้อมให้ใช้งานได้อย่างไม่สะดุดด้วยเทคโนโลยีชาร์จไว 80W SUPERVOOCTM ชาร์จเต็ม 100% ภายในเวลาเพียง 31 นาทีพร้อมมี Battery Health Engine โดย OPPO Reno8 Pro 5G มาพร้อมขุมพลัง MediaTek Dimensity 8100-MAX ที่ปรับแต่งเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มขีดจำกัดการใช้งานแบบโปรรอบด้านบนระบบปฏิบัติการ ColorOS 12.1

OPPO Reno8 Series 5G สมาร์ตโฟน 5G ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น The Portrait Expert จะวางจำหน่าย 3 รุ่น ได้แก่

• OPPO Reno8 Z 5G ราคา 12,990 บาท มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีทองใหม่ Dawnlight Gold และสีดำ Starlight Black



• OPPO Reno8 5G ราคา 19,990 บาท มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีทอง Shimmer Gold และสีดำ Shimmer Black



• OPPO Reno8 Pro 5G ราคา 27,990 บาท มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีเขียว Glazed Green และสีดำ Glazed Black ราคา 12,990 บาท มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีทองใหม่ Dawnlight Gold และสีดำ Starlight Blackราคา 19,990 บาท มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีทอง Shimmer Gold และสีดำ Shimmer Blackราคา 27,990 บาท มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีเขียว Glazed Green และสีดำ Glazed Black โดยผู้ที่จอง OPPO Reno8 Z 5G จะได้รับของสมนาคุณ มูลค่า 7,499 บาท ประกอบไปด้วย E-VIP CARD รับประกันจอแตกใน 1 ปี มูลค่า 5,000 บาท และ Reno Backpack มูลค่า 2,499 บาท



OPPO Reno8 5G รับของสมนาคุณรวม 8,299 บาท ประกอบไปด้วย E-VIP CARD รับประกันจอแตกใน 1 ปี มูลค่า 7,000 บาท และ OPPO Enco Buds2 มูลค่า 1,299 บาท



OPPO Reno8 Pro 5G รับของสมนาคุณมูลค่า 10,299 บาท ประกอบไปด้วย E-VIP CARD รับประกันจอแตกใน 1 ปี มูลค่า 9,000 บาท และ OPPO Enco Bud2 มูลค่า 1,299 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถไปทดลองสัมผัสได้แล้ววันนี้ ณ OPPO Brand Shop ทุกสาขา และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการวันที่ 19 สิงหาคม เป็นต้นไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oppo.com/th/

#OPPOReno8Series5GTH #ThePortraitExpert #ถ่ายรูปคนสวยเป็นธรรมชาติ