ไวรัล นักวอลเลย์ญี่ปุ่น ชุดลุย AVC Cup ได้นั่งรถทัวร์คันนี้ในไทย ถึงกับแชะภาพเป็นที่ระลึก

นักกีฬาวอลเลย์บอลญี่ปุ่นถึงไทย แข่งศึก เอวีซี คัพ 2022 ตะลึงกับสภาพรถทัวร์รับ-ส่งไปฝึกซ้อม งานนี้ชู 2 นิ้วเป็นที่ระลึก









เริ่มขึ้นแล้ว สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย เอวีซี คัพ 2022 แข่งขัน ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม (ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง) จ.นครปฐม มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทั้งสิ้น 11 ทีม คือ เกาหลีใต้ ฮ่องกง ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อิหร่าน ปากีสถาน ญี่ปุ่น บาห์เรน ไต้หวัน และไทย



ส่วนบรรยากาศก่อนเกมที่แฟน ๆ วอลเลย์บอลต่างแชร์ภาพชวนอมยิ้ม เมื่อนักกีฬาทีมชาติญี่ปุ่น อย่าง อากิฮิโระ ฟูคัตสึ ลงภาพในอินสตาแกรมหลังจากเดินทางมาถึงไทย 1 วัน จากนั้นก็มีรูปขณะที่เจ้าตัวและเหล่าเพื่อน ๆ นักกีฬานั่งรถบัสไปฝึกซ้อมตามปกติ





ภาพจาก Instagram.com akihiro.0723





อย่างไรก็ดี วานนี้ (6 สิงหาคม) ปรากฏว่ารถบัสที่นักกีฬาญี่ปุ่นต้องนั่งไปฝึกซ้อม กลับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง โดยสภาพด้านในรถนั้นคล้ายกับรถทัวร์ หรือรถ บขส. สมัยก่อน อายุไม่น่าจะต่ำกว่า 20 ปี สภาพเบาะสีซีดและผุพังไปบางส่วน ม่านเป็นสี ๆ ประหนึ่งรถทัวร์หวานเย็น งานนี้หนุ่มญี่ปุ่นถึงกับต้องขอถ่ายภาพ ชู 2 นิ้วไว้เป็นที่ระลึกซะหน่อย





สำหรับ เอวีซี คัพ 2022 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

โปรแกรมการแข่งขัน เอวีซี คัพ 2022

วันที่ 7 สิงหาคม 2565





วันที่ 8 สิงหาคม 2565





วันที่ 9 สิงหาคม 2565















หลังภาพนี้ถูกแชร์ออกไปต่างมีคนคอมเมนต์กันเพียบ บ้างเอ็นดูนักกีฬาญี่ปุ่นที่ต้องมานั่งรถแบบนี้ ขณะที่บางส่วนก็มองว่าการปล่อยให้เกิดเหตุแบบนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของไทยดูไม่ดี พร้อมเรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลนักกีฬาให้ดีกว่านี้

กลุ่ม เอ : ไทย เกาหลีใต้ ฮ่องกง
กลุ่มบี : อิหร่าน ปากีสถาน
กลุ่มซี : ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย
กลุ่มดี : ไทเป จีน บาห์เรน