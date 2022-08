เริ่มต้นแล้ว THE POWER BAND 2022 SEASON 2 เวทีประกวดวงดนตรีสากล เพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ จัดโดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 5 ค่ายเพลงชั้นนำ กับบรรยากาศการแข่งขันสุดเข้มข้นในออดิชั่นรอบแรก ที่ จ.ขอนแก่น

เปิดฉากด้วยความสนุกสนานและประทับใจตั้งแต่รอบออดิชั่นแรกเลยทีเดียว สำหรับเวทีประกวดดนตรียิ่งใหญ่แห่งปี THE POWER BAND 2022 SEASON 2 ที่จัดโดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้กิจกรรมเพื่อสังคม คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 5 ค่ายเพลงชั้นนำของไทย ได้แก่ ค่ายเพลง Muzik Move, Smallroom, LOVEiS Entertainment, What The Duck และ Warner Music Thailand เพื่อค้นหาศิลปินหน้าใหม่ ฝีมือไม่ธรรมดา ที่จะกลายมาเป็นดาวเฉิดฉายประดับวงการเพลงไทยและอาจก้าวไกลสู่เวทีโลก