ดราม่าหนุ่มรีวิว 1 ดาว ให้ทิปขอเพลง 40 บาทแล้วไม่ได้ นักร้องสวนกลับไป อยากร้องแหม !

หนุ่มนักเที่ยวกลางคืน ขอเพลงนักร้องสาว 2 เพลง พร้อมให้ทิปสุดหรู เพลงละ 20 บาท สุดท้ายเฟลอีกฝ่ายไม่ร้อง ทำเที่ยวนี้กร่อย แม้อาหารอร่อยก็ตาม ด้านนักร้องแจง













สำหรับข้อความที่ลูกค้ารีวิวนั้น เป็นเรื่องความไม่พอใจที่มีต่อนักดนตรีวงดังกล่าว เพราะลูกค้าได้ให้เงินนักดนตรีร้องเพลง 2 เพลง เพลงละ 20 บาท รวม 40 บาท แต่นักร้องกลับไม่ยอมร้องเพลงให้ ไม่บอกเหตุผล ทั้งที่ประกาศไปล่วงหน้าว่า สามารถร้องได้ทั้ง 2 เพลง และขอบคุณสำหรับเงินรางวัล



ในฐานะคนมาเที่ยว เจอแบบนี้เสียความรู้สึกมาก เพราะเราจ่ายเงินไปแล้วก็รอฟังเพลงของเราอย่างใจจดใจจ่อ แต่กลับไม่ร้อง และก็ไม่คืนเงิน 40 บาทมาด้วย ทำให้รู้สึกว่า คืนที่ผ่านมาเสียเวลามาก จากที่สนุกก็ทำให้หมดสนุก ร้านอาหารทำอาหารอร่อย แต่ก็ทำให้รู้สึกไม่อร่อยเพราะเรื่องนี้ วันที่ 22 กันยายน 2565 กำลังเป็นดราม่าร้อน ๆ ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กในวงการนักดนตรีกลางคืน เมื่อ เฟซบุ๊ก สิรินร์พัทธ์ ส่งเสริม ซึ่งเป็นนักร้องสาววง Public Thriller มีการโพสต์ถึงดราม่าการเล่นดนตรีเมื่อคืนที่ผ่านมา (21 กันยายน) หลังจากที่มีลูกค้ารายหนึ่งเขียนรีวิวให้คะแนน 1 ดาว พร้อมลงรูปนักดนตรีทั้งวงโดยที่ไม่เบลอหน้า





อ่านอีกมุมจากนักร้อง เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่

ชาวเน็ตขำกลิ้ง เงิน 20 บาท เรียกร้องซะเยอะเลย

ขณะที่อีกส่วนก็แนะนำให้ฟ้อง เพราะรีวิวดังกล่าวมีการเปิดหน้านักร้องชัดเจน อาจทำให้เสียหายได้ ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบเฟซบุ๊กของทางร้านดังกล่าว พบว่า รีวิว 1 ดาวนี้ได้หายไปแล้ว















ทั้งนี้ ฝั่งนักร้องนำสาว ได้โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ว่า เพลงที่ลูกค้าขอคือ what's up และ when you're gone มาตอนเราเล่น my happy ending เราเลือกเล่น what'up และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ สุด ๆ ไปเลย งงมากครับกล่าวโดยสรุปคือ นักร้องหญิงยอมรับว่า ร้องเพลงให้ลูกค้าไปแล้ว 1 เพลง ซึ่งนักร้องไม่จำเป็นต้องร้องเพลงที่ลูกค้าขอมาให้ทั้งหมด แต่ลูกค้ากลับไม่พอใจ รีวิวร้านให้ 1 ดาว เจอแบบนี้เข้าไปงงจริง ๆส่วนชาวเน็ตกลับโฟกัสที่เงิน 20 บาทที่ให้ร้องเพลง มันเป็นมูลค่าที่น้อยมาก นักดนตรีต้องใช้เวลาฝึกแทบเป็นแทบตายกว่าจะร้องได้ดี กลับให้เงิน 20 บาท ถ้าจะให้เงินมูลค่าเท่านี้ก็โหลดแอปฯ ฟังเพลงมาฟังแทนน่าจะดีกว่า ที่ร้ายไปกว่านั้นคือ นักร้องร้องเพลงให้ไม่ครบ ยังอยากได้เงินคืนอีก ทั้งที่มันแค่ 20 บาท