ทายาทรุ่น 4 ! ภูริต ภิรมย์ภักดี ขึ้นนั่งตำแหน่ง CEO สิงห์ คนใหม่ หลัง จุตินันท์ เสียชีวิต

ภาพจาก Instagram tae_bhurit ภาพจาก Instagram tae_bhurit



วันที่ 29 กันยายน 2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีมติแต่งตั้ง เต้ ภูริต ภิรมย์ภักดี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หลังนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี เสียชีวิต



ภาพจาก Instagram tae_bhurit

ภาพจาก Instagram tae_bhurit



การศึกษา



ภาพจาก Instagram tae_bhurit ภาพจาก Instagram tae_bhurit

ประวัติการทำงาน

- จบการศึกษาด้วยวัย 21 ปี เริ่มเข้ามาช่วยธุรกิจครอบครัวครั้งแรกในตำแหน่งพนักงานดูแลถังเบียร์



- ออกไปศึกษาการปรุงและการผลิตเบียร์ Master of Brewing ที่ Doemens Institute of Technology ซึ่งเป็นสถาบันสอนด้านการปรุงเบียร์ที่เก่าแก่ของเยอรมนี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับโลก ถือเป็น Brewmaster คนที่ 3 ของตระกูลภิรมย์ภักดี ต่อจากคุณปู่ ประจวบ ภิรมย์ภักดี (Brewmaster ไทยคนแรก) และคุณปิยะ ภิรมย์ภักดี (ลุง)



- เดินทางกลับประเทศไทยและเลือกฝึกงานกับบริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่อย่าง บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) เพื่อเรียนรู้งานด้านโฆษณาและการตลาด



- ทำงานด้านการตลาดที่บุญรอดฯ แล้วจึงศึกษาต่อระดับปริญญาโททางธุรกิจ Master of Business Administration และ Marketing and Entrepreneurship Major ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



- ปี 2547 ภูริตเข้าทำงานบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด อย่างเต็มตัวในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มนอนแอลกอฮอล์



- ปี 2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด



- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด จนถึงปัจจุบัน



- ปี 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด





ภาพจาก Instagram tae_bhurit





ภาพจาก Instagram tae_bhurit





ภาพจาก Instagram tae_bhurit





ภาพจาก Instagram tae_bhurit





ภาพจาก Instagram chutinant



ภาพจาก Instagram tae_bhuritภาพจาก Instagram tae_bhuritภาพจาก Instagram tae_bhuritภาพจาก Instagram tae_bhuritภาพจาก Instagram chutinant

สำหรับประวัติ ภูริต ภิรมย์ภักดี มีชื่อเล่นว่า เต้ เป็นทายาทรุ่นที่ 4 ของตระกูลภิรมย์ภักดี โดยเป็นบุตรชายคนโตของนายสันติ และนางอรุณี ภิรมย์ภักดี มีน้อง 2 คน คือ ต๊อด ปิติ และ เตย ปรีดิ์รติ- สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตประสานมิตรถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2- ศึกษาต่อระดับไฮสคูล Wilbraham Monson Academy ถึงเกรด 12- จบปริญญาตรี ด้าน Business Management จากมหาวิทยาลัย Bentley College เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาขอขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์