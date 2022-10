แตกตื่น ! โหนกระแส ปลิวหายจากยูทูบ โดนแจ้งละเมิด - กรรชัย พูดแล้ว เป็นเพราะ...

ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการ ได้แจ้งผ่านไลฟ์ล่าสุดว่า ตอนนี้ยูทูบกำลังติดปัญหา กำลังพัฒนาระบบ เพราะถูกแฮก มีการปรับปรุงชั่วคราว เดี๋ยวจะกลับมาภายใน 1-2 วันนี้

นอกจากนี้ เมื่อไปค้นหาดูที่แอคเคานต์ทวิตเตอร์ของโหนกระแส ก็โดนแฮกเช่นกัน โดยถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแอคเคานต์โปรโมตโฆษณาแนวคริปโต และ NFT ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก ช่องดัง ๆ ในไทยหลายเจ้าก็เคยถูกแฮก แล้วไปลงคลิปปั่น NFT หรือลงลิงก์หลอกเอาข้อมูลจากเหยื่อที่หลงเชื่อ จึงอยากให้แอดมินทุกเพจทำการยืนยันตัวตนเข้าระบบ 2 ชั้น เพื่อความปลอดภัยทางด้านชาวเน็ตหลายรายมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ช่วงที่ผ่านมามีช่องดังหลายช่องเจอปัญหาคล้าย ๆ กัน เพราะขนาดช่องทางด้าน IT ตัวพ่ออย่าง Extreme IT ก็ยังเคยถูกแฮกมาแล้ว ซึ่งแอดมินเพจ Extreme IT ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า ถ้ากู้ไม่ได้ ให้ติดต่อมาได้เลย เพราะถูกแฮกบ่อย จนเชี่ยวชาญไปแล้วขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict