จุฬาฯ แจงอุโมงค์น้ำ คนนอกมีค่าใช้จ่าย - คนขุดโพสต์ โตโน่ ใช้ฟรี คณะไม่คิดเงิน ยังไงแน่ ?

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้แจงการใช้อุโมงค์น้ำ บุคคลภายนอกมีค่าใช้จ่ายเท่าไร ชาวเน็ตขุดโพสต์ โตโน่ ขอบคุณคณะ ไม่คิดค่าใช้จ่ายสักบาท ยังไงแน่ ?





ภาพจาก Instagram mootono29





อย่างไรก็ตาม มีกระแสดราม่าเกิดขึ้น เมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์โพสต์ตั้งคำถามว่า การเข้าไปทำการทดสอบดังกล่าวของโตโน่ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ เพราะเป็นนิสิตที่เรียนอยู่ แต่ไม่เคยได้ใช้ โดยได้รับการบอกว่างบประมาณแพง ซึ่งอุโมงค์น้ำนั้น เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ทางการศึกษาของคณะ ตัวนิสิตไม่ได้เรียนรู้อะไรจากอุโมงค์น้ำนี้เลย ไม่เคยเปิดให้นิสิตดู แต่ดาราชายคนนี้กลับเข้าไปใช้งานได้









คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้แจง การใช้อุโมงค์น้ำ บุคคลภายนอกมีค่าใช้จ่าย

อุโมงค์น้ำ "Swimming Flume" นวัตกรรมกีฬาที่ช่วยเสริมสร้างความฟิตให้กับร่างกาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนิสิตเข้าใจงานเพื่อการศึกษา วิจัย ทดสอบ ทดลองมาโดยตลอด และยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก รวมถึงทัพนักกีฬาไทย เข้าใช้งานได้โดยมีค่าใช้จ่าย พร้อมแนบเอกสารค่าบริการที่มีรายละเอียดระบุไว้ดังนี้...









ค่าบริการอุโมงค์น้ำ









นอกจากนี้ยังได้แนบเอกสารที่ทางโครงการ "One man and The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้" ได้ส่งมาขอความอนุเคราะห์ใช้อุโมงค์น้ำอีกด้วย โดยท้ายเอกสารมีข้อความระบุไว้ว่า "ทางคณะฯ ยินดีให้ความอนุเคราะห์โดยมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบ"

















ชาวเน็ตขุดโพสต์ โตโน่เขียนขอบคุณ ทางคณะไม่คิดค่าใช้จ่ายสักบาท

ทั้งนี้ ชาวเน็ตมีการแคปโพสต์ในอินสตาแกรมที่โตโน่เข้าไปทดสอบสมรรถภาพในคณะ โดยโตโน่ได้เขียนข้อความขอบคุณหมอ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะ ที่มีน้ำใจและน่ารักกับตน ไม่คิดค่าใช้จ่ายการทดสอบสมรรถภาพตนสักบาท ทำให้ชาวเน็ตหลายรายที่เป็นนิสิตต่างรู้สึกไม่พอใจ เพราะนิสิตเสียเงิน แต่โตโน่กลับได้ใช้ฟรี ขณะที่ทางเพจคณะ ได้ลบโพสต์เอกสารชี้แจงเรื่องการใช้อุโมงค์น้ำออกไปแล้ว















ล่าสุด (19 ตุลาคม 2565)- โปรแกรมการใช้งานอุโมงค์น้ำ (Flume) ขอสงวนสิทธิ์การใช้งานต่อครั้งได้ไม่เกิน 5 คน ทั้งนี้ หากใช้งานเกิน 1 ชั่วโมง จะคิดอัตราชั่วโมงถัดไปในราคาชั่วโมงละ 1,000 บาท- ค่าบริการสำหรับบุคลากร : 1,900 บาท/ชั่วโมงแรก- ค่าบริการสำหรับบุคคลภายนอก : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,000 บาท/ชั่วโมงแรก, ภาครัฐ 2,100 บาท/ชั่วโมงแรก, ภาครัฐวิสาหกิจ 2,200 บาท/ชั่วโมงแรก และภาคเอกชน 2,300 บาท/ชั่วโมงแรกส่วนคำถามที่หลายคนสงสัยว่า นิสิตได้ใช้อุโมงค์น้ำหรือเปล่า และโตโน่ได้ใช้ฟรีหรือไม่ ทางเพจเข้ามาตอบว่าขอบคุณข้อมูลจาก