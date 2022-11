สายวิทย์ VS สายศิลป์ เรียนต่อ ม.ปลาย สายไหนดี ?

เตรียมตัวให้พร้อม ! ขึ้น ม.ปลาย เลือกเรียนสายวิทย์ หรือสายศิลป์ดี ? สายไหนที่ใช่และตรงกับตัวเองที่สุด เลือกแล้วจะส่งผลอะไรกับเส้นทางการเรียนในอนาคต ไปดูกัน

เชื่อว่าน้อง ๆ นักเรียนระดับ ม.ต้น หลายคนที่กำลังจะขึ้น ม.ปลาย อาจเกิดความสับสนและคิดไม่ตกว่าจะเลือกเรียนสายไหนดีระหว่าง “สายวิทย์” หรือ “สายศิลป์” ซึ่งการตัดสินใจในช่วงนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่จะกำหนดอนาคตการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ส่วนหนึ่งเลยทีเดียว แต่ก่อนที่จะเลือกสายการเรียนนั้น อยากให้น้อง ๆ ลองวิเคราะห์ตัวเองดูเสียก่อนว่าชอบอะไร อยากเรียนคณะไหน หรืออยากเป็นอะไรในอนาคต เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจทั้งสิ้น เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนทั้ง 2 สายมาแนะนำ ว่ามีจุดแข็ง-จุดอ่อนอย่างไร และเมื่อเรียนแล้วจะสอบเข้าคณะไหนในมหาวิทยาลัยได้บ้าง เผื่อจะเป็นแนวทางให้น้อง ๆ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะ

การเลือกว่าจะเรียนสายไหนในระดับ ม.ปลาย ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของน้อง ๆ เพราะเมื่อเลือกแล้วจะเป็นตัวกำหนดทิศทางและอนาคตให้มุ่งสู่อาชีพในสายนั้น ๆ จึงอยากให้ใช้เวลาคิดทบทวนกันให้ดี ๆ สังเกตตัวเองว่าชอบเรียนอะไร และอยากเรียนต่อคณะไหน มหาวิทยาลัยไหน บางคนคิดไปถึงอาชีพที่อยากเป็นในอนาคต ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดี เพราะยิ่งถ้ารู้ความชอบและความถนัดของตัวเองเร็วก็สามารถเลือกเรียนได้ตรงสาย และจะไม่เสียเวลาด้วย

สายศิลป์ เรียนอะไรบ้าง

จุดแข็ง-จุดอ่อนของการเรียนสายศิลป์

สายวิทย์ เรียนอะไรบ้าง

ชื่อสายนี้ก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องเน้นหนักไปที่วิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นหลัก รวมไปถึงการคำนวณที่เข้มข้นอย่างวิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาจะลงลึกและเข้มข้นมากขึ้น ในวิชาวิทยาศาสตร์จะแยกเนื้อหาออกมาเป็น 3 วิชาหลัก ๆ คือ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ โดยมีทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาในตำราและส่วนที่เป็นการทดลองในห้องแล็บ ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ก็จะเน้นมากขึ้นกว่าเดิมทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม สำหรับวิชาพื้นฐานต่าง ๆ อย่างภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ก็ยังต้องเรียนอยู่ แต่จำนวนชั่วโมงอาจจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

จุดแข็ง-จุดอ่อนของการเรียนสายวิทย์

การเลือกคณะที่อยากเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็ต้องพิจารณาจากสายการเรียนในระดับมัธยมปลายด้วย เพราะหากเลือกเรียนสายใดสายหนึ่งไปแล้ว อาจจะตัดโอกาสในการสอบเข้าบางคณะที่ไม่ตรงสายได้ ทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าหากน้อง ๆ เลือกเรียนสายวิทย์ หรือสายศิลป์ จะสามารถเลือกเข้าเรียนต่อในคณะอะไรได้บ้าง

คณะที่สายศิลป์เลือกสอบได้

น้อง ๆ ที่เลือกเรียนสายศิลป์ ทั้งศิลป์-คำนวณ หรือศิลป์-ภาษา สามารถเลือกเข้าคณะเหล่านี้ได้ เช่น คณะอักษรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวารสารศาสตร์ เป็นต้น

คณะที่สายวิทย์เลือกสอบได้

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากเรียนสายวิทย์ เพื่อมุ่งมั่นจะเป็นนักวิจัยในสายงานต่าง ๆ การเลือกโรงเรียนที่มีความโดดเด่นทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งสำคัญ และในวันนี้เราจะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบโรงเรียนประจำ ที่เน้นความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งโดย กลุ่ม ปตท. กับจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างนักวิจัยมาพัฒนาประเทศตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมกันเลยทีเดียว

โดยแต่ละปีโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะเปิดรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพียงปีละ 72 คน เท่านั้น แบ่งเป็น 4 ห้อง ห้องละ 18 คน ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียนจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอด 3 ปี แบบไม่มีข้อผูกมัดและไม่ต้องชดใช้ทุน

โรงเรียนกำเนิดวิทย์มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ คำนึงถึงความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย เช่น ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนให้นักเรียนทำวิจัยและนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางด้านภาษา อีกทั้งมีระบบไอซีทีที่ล้ำสมัย ให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ได้รวดเร็วทุกเวลาและทุกสถานที่ มีห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนห้องสมุดที่ล้ำสมัย เพียบพร้อมไปด้วยสื่อการเรียนรู้ครบครัน ที่นักเรียนสามารถทำงานวิจัยได้ทุกวัน ใช้ความคิด ความรู้ และทักษะ นำเสนอออกมาเป็นผลงาน นวัตกรรม หรือโปรเจกต์ที่โดดเด่นออกมามากมาย และคว้ารางวัลระดับนานาชาติมาแล้วด้วย ยกตัวอย่างเช่น

เซ็นเซอร์ตรวจจับไฟป่าแบบไร้สายและระบบวิเคราะห์การเกิดไฟป่า

SAFFAS นวัตกรรมแพ็กเกจบรรจุภัณฑ์สำหรับแก้ไขปัญหาในภาคส่วนอาหาร

โดยได้รับรางวัล Winner in the Virtual Showcase of Conrad Innovation Challenge 2022 Finalist in the “FSFW: RE-PURPOSED FARMLANDS & ALTERNATIVE USES OF TOBACCO (AND ITS BY-PRODUCTS) category” ซึ่งนับเป็นรางวัลระดับนานาชาติ