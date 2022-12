OPPO ปล่อยหนังสั้นสุดโรแมนติก Love Never Countdown จุดประกายความรักแสนอบอุ่น

OPPO ปล่อยหนังสั้นสุดโรแมนติก พร้อมส่งต่อโมเมนต์พิเศษ จุดประกายแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวจาก "Love Never Countdown"

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 OPPO แบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกชวนชมหนังสั้นสุดพิเศษ "Love Never Countdown" ฉลองเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้อนรับสิ่งใหม่ ๆ ที่กำลังจะมาถึงไปพร้อมกับคนพิเศษของเรา โดยครั้งนี้ OPPO จุดประกายความรักแสนอบอุ่นผ่านเรื่องราวของคู่รักที่กำลังจะก้าวผ่านปีเก่า เข้าสู่ปีใหม่ไปพร้อม ๆ กัน ตอกย้ำแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต

ในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในความทรงจำของหลาย ๆ คนมักจะเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรักและความคิดถึงจากคนพิเศษที่ได้กลับมาร่วมใช้เวลาด้วยกัน แต่ในบางครั้งด้วยสถานการณ์และข้อจำกัดหลาย ๆ อย่างก็อาจทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ใช้เวลากับคนพิเศษ OPPO จึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของคนทั้งสองที่ได้ใช้เวลาข้ามผ่านสู่ปีใหม่ไปพร้อมกัน แต่สถานการณ์ไม่เป็นใจ หนึ่งคนจึงเลือกที่จะคอย และอีกคนเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้า มอบโมเมนต์สุดพิเศษท่ามกลางบรรยากาศในคืนเคาท์ดาวน์ที่เต็มไปด้วยแสงไฟยามค่ำคืน เสียงดนตรีโรแมนติก และการเฉลิมฉลอง สร้างความทรงจำของช่วงเวลาแห่งความสุขที่มาถึง

OPPO เป็นมากกว่าแบรนด์สมาร์ตโฟน พร้อมเป็นตัวช่วยที่ทำให้ทุกโมเมนต์พิเศษยิ่งขึ้น แม้ว่าจะต้องพบเจออุปสรรค แต่ก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มตาม Brand Proposition ของ OPPO อย่าง "Inspiration Ahead" และเชื่อมความสัมพันธ์ให้ได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามพันธกิจของแบรนด์อย่าง "Technology for Mankind, Kindness for the World" สร้างสรรค์นวัตกรรมที่คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหัวใจสำคัญ



นอกจากนี้ OPPO ยังมอบของขวัญสุดพิเศษด้วยแคมเปญโปรโมชัน "This New Year Choose Joy" จัดเต็มทั้งส่วนลดและของสมนาคุณมากมาย ทั้งสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์ IoT มากมายหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ตโฟนถ่ายพอร์ตเทรตสวยอย่าง OPPO Reno8 Z 5G, สมาร์ตโฟนระดับแฟลกชิปอย่าง OPPO Find X5 Pro 5G, สมาร์ตโฟนระดับเริ่มต้นอย่าง OPPO A Series และอุปกรณ์ IoT มากมาย ไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายหรือแท็บเล็ตรุ่นแรกจาก OPPO ด้วยโปรโมชันแบบจัดเต็ม ตั้งแต่วันนี้ - 8 มกราคม 2566

ติดตามชมหนังสั้น Love Never Countdown ได้ที่ : https://fb.watch/h9mkaO8iPf/



