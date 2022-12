สาวไทยพ่นภาษาอังกฤษด่า TikTok รัวฟังไม่ทัน สำเนียงบ้าน ๆ แต่แกรมม่าแน่น !

ใครที่เรียนภาษาอังกฤษ ไม่มากก็น้อยต้องเคยโดนล้อเรื่องสำเนียงภาษาอังกฤษแบบไทย ๆ ที่ถูกหาว่าฟังไม่ออกบ้าง ไม่ดีบ้าง จนคนพูดขาดความมั่นใจ ทั้งที่การพูดผิด ๆ ถูก ๆ นั้น คือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้



"Why did you do this to me TikTok ? Why did you do this to me TikTok ? I didn’t do anything wrong. You said I ข่มเหงรังแก but that person bullied me first and you did nothing. How about that TikTok ? If right now I know where your office is, I’m about to go there and talk to the executives. What did I do wrong ?"

I even mention ครูพี่แอน in that video because she’s very talented. She’s very amazing and I am one of her students. Slay ! Right now I have to say I feel despair. I feel despair สุด ๆ you guys from ดาวนอก. I feel like a sun to kick out of the วงโคจร ตอนนี้ right now I’m a Pluto. I lost 200k ภายในพริบ eyes and it’s not easy to start over นะ



และล่าสุด คุณนุ่น สาวคนหนึ่งก็ไม่ยอมจำนวน หลังโดนล้อเรื่องพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทย เธอเลยจัดการไปว่าคนที่ล้อคืน แต่กลายเป็นว่า TikTok กลับแบนเธอซะอย่างนั้น แอคเคานต์เดิมที่มีคนตามกว่า 200,000 โดนคุมกำเนิดไปเป็นที่เรียบร้อยถึงกระนั้นเธอก็ไม่หวั่น หันมาสร้างแอคเคานต์ใหม่ และอัดคลิปด่า TikTok แบบไฟแลบเหมือนร้องเพลงแรป ซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้บางคำพูดบางประโยค จะมีภาษาไทยปนบ้าง แต่ที่เหลือคือแม่น แน่น ชัด แกรมม่าเป๊ะตลอด ครูพี่แอนสอนภาษาอังกฤษต้องภูมิใจRight now my old account flies, flies, flies like a bird and goes to heaven finding God already. If you cannot remember that video, I will explain. I was sitting here and talked about a person who bullied my accent. She said I should stop speaking English because I have a Thai face. Because I have a Thai face, she bullied my flat nose. It’s not that flat but still แหมบ and I know it. Almost 2023 and people still make fun of people’s looks. Do you guys think it’s very funny ? Yeah, Funny. No No No, actually it’s pathetic.Pathetic สุด ๆ I have to get all of my confidence from my XXXX to make that video guys. To make that video guys, I just want to inspire all of my Thai fellows to be confident because when you speak English, you have to be confident. Don’t give a XXXX about what people think about you. You speak English better than them and that’s why they’re mad.