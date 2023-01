รร. อินเตอร์ฯ ฉีดวัคซีนให้เด็ก 3 ขวบ ไม่เช็กเอกสาร บีบหัวใจแม่.. หวั่นลูกเสี่ยงถึงชีวิต

โรงเรียนอินเตอร์ ฉีดวัคซีนให้เด็ก 3 ขวบ ไม่เช็กเอกสาร เด็กเพิ่งฉีดเข็มแรกไป 13 วัน บีบหัวใจคนเป็นแม่.. หวั่นลูกเสี่ยงถึงชีวิต ได้รับคำขอโทษเป็นกระเช้า - สติ๊กเกอร์เด็กดี 20 ดวง แต่ไม่รับผิดชอบ







ถือเป็นเรื่องราวบีบหัวใจคนเป็นแม่ หลังคุณแม่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ออกมาเรียกร้องถามหาความรับผิดชอบจากโรงเรียนนานาชาติที่ส่งลูกไปเรียนอนุบาล หลังทางโรงเรียนได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับลูกชายวัย 3 ขวบของเธอ โดยที่ไม่ตรวจสอบเอกสารให้ดีก่อน เนื่องจากลูกชายเพิ่งได้รับวัคซีนเข็มแรกมาได้เพียง 13 วันเท่านั้น สร้างความเธอวิตกกังวลให้เธอเป็นอย่างมาก ห่วงว่าลูกอาจมีความเสี่ยงถึงชีวิต



โดยคุณแม่กล่าวว่า "ถ้าโรงเรียนอินเตอร์ ค่าเทอม 4 แสน ฉีดวัคซีนผิดให้เด็กอนุบาล 1 ได้รับความเสี่ยงถึงชีวิต เป็นเรื่องที่แม่อย่างเราต้องยอมรับและปล่อยผ่านจริง ๆ เหรอคะ ?" พร้อมเล่ารายละเอียดไว้ดังนี้









1. โรงเรียนได้สอบถามความต้องการวัคซีนโควิด คุณแม่ขอรับเฉพาะเข็ม 2-3 เพราะลูกเพิ่งรับเข็ม 1 มา ซึ่งทางโรงเรียนก็รับทราบกำหนดเข็ม 2 ของน้องชัดเจน แจ้งว่าวัคซีนจะมาตรงกับกำหนดเข็ม 2 ของน้องพอดี และส่งเอกสารขออนุญาต (Consent Form) มาให้เซ็น



2. โรงเรียนเลื่อนวันฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น 15 วัน ครูผู้รับผิดชอบให้น้องไปรับวัคซีนที่อื่น เพราะกำหนดไม่ตรงกับเพื่อน เอกสารขออนุญาตที่ส่งมาครูจะยกเลิกให้



3. ในระยะเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์ คุณแม่ได้แจ้งและเน้นย้ำกับโรงเรียนถึง 4 ครั้ง รอบสุดท้ายคือเช้าวันเกิดเหตุ ได้แจ้งกับครูผู้รับผิดชอบโดยตรงว่า "วันนี้น้องไม่รับวัคซีนนะคะ" ซึ่งคุณครูรับทราบและแจ้งกลับว่า "ครูจดชื่อไว้แล้วค่ะ"



4. ตกเย็นคุณแม่ไปรับลูกชาย ปรากฏว่าน้องโดนฉีดวัคซีนเข็ม 2 ไป โดยห่างจากเข็มแรกแค่ 13 วัน ทั้งที่เอกสารทางการแพทย์ระบุว่าต้องห่าง 3-4 สัปดาห์ แม้ลูกยังดูปกติดี แต่คนเป็นแม่หัวใจสลาย



5. คุณแม่ถามทั้งน้ำตาว่า เธอได้แจ้งไปตั้งหลายรอบ เมื่อเช้าก็ย้ำ ผิดพลาดได้อย่างไร ? ครูตอบว่า "จดชื่อไว้แล้ว แต่อยู่คนละใบ"



6. เด็กที่จะรับวัคซีนต้องแสดงสำเนาใบเกิดและบัตรประชาชนผู้ปกครอง ซึ่งคุณแม่ไม่ได้ให้ ฉีดได้อย่างไร ? คำตอบคือ ฉีดก่อน ตรวจเอกสารทีหลัง



7. หลังเกิดเหตุ คุณครู ผู้บริหาร มีการขอโทษและมอบกระเช้า คุณแม่ขอให้เชิญโรงพยาบาลมาคุยกัน ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ให้คุณแม่เข้าไปคุย ส่วนอาการของลูกชาย มีไข้ประมาณ 2-3 วัน ทางโรงเรียนตอบว่า "Hope he feels better soon." (ขอให้น้องหายไว ๆ)

8. คุณแม่ได้ไปปรึกษาคุณหมอหลาย ๆ ท่าน ทุกคนพูดไปในแนวเดียวกันว่าวัคซีนใหม่มาก การที่เด็กอายุน้อยขนาดนี้ได้รับวัคซีนกระชั้นชิดขนาดนี้ยังไม่ค่อยมีข้อมูล

9. คำแนะนำของคุณหมอหลาย ๆ ท่านคือ ให้คอยสังเกตุอาการไปเรื่อย ๆ ถึงวันนี้จะดูปกติดี แต่ไม่ได้หมายความว่าอีก 1-2 เดือนข้างหน้าจะปกติ จากเหตุการณ์นี้ทำให้เธอรู้สึกว่า จะต้องหวาดวิตกอยู่กับฝันร้ายนี้ไปอีกนานแค่ไหน เด็กน้อยอายุเพียงแค่ 3 ขวบ โดนฉีดยาผิดในโรงเรียน แต่ได้รับเพียงคำขอโทษ, กระเช้า, และสติ๊กเกอร์เด็กดี ความรับผิดชอบที่ถูกต้องเหมาะสมกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วหรือ เธอต้องโอเคกับมันใช่ไหม ?

ทั้งนี้ มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์โรงเรียนและโรงพยาบาลอย่างมากมาย หลายคนรู้สึกไม่โอเคที่ฉีดยาไปก่อนแล้วมาตรวจสอบเอกสารทีหลัง ทั้งที่เป็นเด็กเล็ก ซึ่งต้องดูแลเป็นพิเศษ แต่กลับไม่รอบคอบ

















นอกจากนี้ ทางผู้บริหารโรงพยาบาลได้มีการขอโทษและเชิญไปฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญบอกว่าน้องไม่น่าจะเป็นอะไร พร้อมสติ๊กเกอร์เด็กดีประมาณ 20 ดวง ซึ่งทางคุณแม่ก็ให้ทนายติดต่อไปถามหาความรับผิดชอบ แต่ทั้งโรงเรียนและโรงพยาบาลพร้อมใจกันเงียบทั้งนี้ คุณแม่กล่าวความรู้สึกว่า ลูกของเธอยังเล็กมาก จะให้ยาแต่ละทีคิดแล้วคิดอีก ตวงแล้วตวงอีก ใครจะอยากให้ลูกตัวเองเป็นหนูทดลองยาเป็นคนแรก ๆ ของโลก