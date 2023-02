เชือดสารวัตรซัว หลังชูวิทย์แฉเอี่ยวพนันออนไลน์ ยิ่งใหญ่กว่ามาเก๊า 888 ใช้ 10 บ.ฟอกเงิน

1. Pentor Exchange by Pentor Group (บริษัท เป็นต่อ เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด) ทำธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ



2. PT Software by Pentor Group (บริษัท พีที ซอฟต์แวร์ บาย เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด) ทำธุรกิจผลิต และพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์



3. Pentor Property by Pentor Group (บริษัท เป็นต่อ พร็อพเพอร์ตี้ บาย เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์



4. Pentor Entertainment by Pentor Group (บริษัท เป็นต่อ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ บาย เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด) ทำธุรกิจสถานบันเทิง เช่น Tomorrowland Exclusive lounge, Dubai Luxury Club



5. Snocko Technology (บริษัท สน็อคโค เทคโนโลยี จำกัด) ทำธุรกิจผลิตบุคลากรวงการคอมพิวเตอร์



6. AMB Games (บริษัท เอเอ็มบีเกมส์ จำกัด) ทำธุรกิจให้บริการเกมส์ออนไลน์



7. Esyms ทำธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มเภสัชกรออนไลน์



8. สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ป จำกัด



9. มูลนิธิ เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด



10. บริษัท ลาลิซ่า 2020 จำกัด ทำอาบอบนวด "ลาลิซ่า" (ซื้อต่อมาจากกำพล วิคตอเรีย)

สั่งให้สารวัตรซัวออกจากราชการ

ต่อมา นายชูวิทย์ลงหนังสือคำสั่งกองโยธาธิการ ให้ พ.ต.ท. วสวัตติ์ สารวัตรฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ สังกัดกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง เงินเดือน 32,450 บาท ถูกกล่าวหาเรื่องการทอดทิ้งหน้าที่ราชการแบบไม่มีเหตุอันควร ทำให้เสียหาย นอกจากนี้ ผู้ถูกตั้งกรรมการสอบสวน ยังถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา ถูกฟ้องอาญาในเรื่องทุจริตหน้าที่ราชการ หรือมีความประพฤติ พฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ และพนักงานอัยการก็ไม่ได้รับแก้ต่าง หากยังคงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ อาจเกิดความเสียหายแก่ราชการได้ จึงขอสั่งให้พักราชการและออกจากราชการไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

หลังจากเว็บพนันออนไลน์ที่ถูกออกมาแฉว่าเกี่ยวข้องกับ 4 พี่น้อง บ. ซึ่งนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ก็ออกมาแฉเพิ่มเติมว่า เรื่องของมาเก๊า 888 ถือว่ายังเป็นเรื่องเล็ก ๆ เพราะมีคดีใหญ่กว่านั้นและมีผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกว่า "สารวัตรซัว" แห่งเป็นต่อกรุ๊ป มีเงินหมุนเวียนกว่าหมื่นล้าน และใช้เส้นสายของโรงเรียนนายร้อย เชื่อมต่อกับนายพล เพื่อทำให้ธุรกิจเดินได้สะดวกนายชูวิทย์ แฉอีกว่า สารวัตรซัว ยังมีการจัดตั้งสหกรณ์ของตัวเอง และเปิดบริษัทบังหน้านับสิบบริษัท และเมื่อก่อนเคยสังกัดไซเบอร์ เป็นมือเก็บเว็บพนันอื่น ๆ ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่น ก็ยังมีรายได้จากพนันออนไลน์เดือนหนึ่งหลายสิบล้านอ่านข่าว : แฉยับ ! ชูวิทย์ ลั่น มาเก๊า 888 ตายเพราะนารีพิฆาต เปิดชื่อ สารวัตร... ตัวการใหญ่ ล่าสุด วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เฟซบุ๊ก ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ มีการโพสต์ถึงสารวัตรซัวเพิ่มเติมว่า ซัว เป็นชื่อเล่น ชื่อจริงคือ พ.ต.ท. วสวัตติ์ (สงวนนามสกุล) เป็นคนที่ทำให้องค์กรตำรวจเสียหายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน มีการตั้งองค์กรอาชญากรรมอย่างเป็นระบบ 10 บริษัท เพื่อใช้ในการฟอกเงินที่ได้จากพนันออนไลน์ ทั้งที่ตัวเองมียศอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรายชื่อดังนี้เรื่องนี้โกหกกันไม่ได้ เพราะในยุทธจักรพนันออนไลน์ ซัวแห่งเป็นต่อกรุ๊ป คนรู้จักกันหมด เป็นตำรวจแล้วก่ออาชญากรรมเสียเอง งานการไม่ทำ ขับรถซูเปอร์คาร์ตามสูตร เลี้ยงลูกน้องพาเที่ยวต่างประเทศ แบบนี้บ้านเมืองจะไม่ลุกเป็นไฟได้ยังไงความคิดเห็นนายชูวิทย์ ระบุว่า แค่ออกจากราชการไม่ได้ ต้องสอบด้วยว่าเอารายได้จากไหนมา ถึงเปิดได้ถึง 10 บริษัท ตีงูต้องตีให้ตาย ตีให้หลังหัก