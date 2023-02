niko and ... (นิโกะแอนด์) เป็น style editorial brand ของบริษัท Adastria Co., Ltd. ที่มีเป้าหมายจะเป็น ‘Good community co-creation company’ ซึ่งมีมิชชั่นคือ ‘Play fashion!’ (สำนักงานใหญ่: กรุงโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น) เตรียมเปิดสาขา niko and ... BANGKOK ในประเทศไทยซึ่งเป็นโกลบอลแฟล็กชิพสโตร์สาขาแรกที่สยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ ในเดือนเมษายน ปี 2023

ปีนี้เป็นปีที่ 16 นับตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์ niko and ... (นิโกะแอนด์) แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เราแสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์ของแบรนด์โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์อันหลากหลายให้กับลูกค้าผ่าน “uni9ue senses” คีย์เวิร์ด 9 อย่างที่เป็นแนวคิดของแบรนด์ (อันได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย การเล่น ความรู้ สุขภาพ การท่องเที่ยว เสียง LOCAL)

เราได้ส่งมอบและนำเสนอไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรมในฐานะ “style editorial brand” มาโดยตลอด ไม่เพียงแค่เครื่องแต่งกายเท่านั้น เรายังจำหน่ายของใช้ในครัวเรือนที่ร่วมมือกับแบรนด์หรือคอนเทนต์ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ มีการร่วมมือด้านกีฬาและการจัดเทศกาลดนตรี จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ร่วมมือในการออกแบบที่อยู่อาศัย ไปจนถึงธุรกิจคาเฟ่และร้านอาหาร

ในส่วนของต่างประเทศ เราได้ขยายไปยังประเทศจีน และส่งมอบสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้ บริษัท Adastria Co., Ltd. ที่ดูแล niko and ... ได้ก่อตั้งบริษัทใหม่ในประเทศไทยซึ่งการบริโภคแฟชั่นกำลังเฟื่องฟูเนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชากรหนุ่มสาวจำนวนมาก และเป็นตลาดที่คาดว่าจะเติบโต ด้วยเหตุนี้ "niko and ... BANGKOK" ซึ่งเป็นโกลบอลแฟล็กชิพสโตร์ของแบรนด์ niko and ... ของบริษัทเรา จะมาเปิดที่สยามสแควร์วันซึ่งเป็นศูนย์กลางการช็อปปิ้งในกรุงเทพฯและเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่สนใจและไวต่อเทรนด์ต่างๆ เราพร้อมต้อนรับลูกค้าด้วยเครื่องแต่งกายและของใช้ในครัวเรือนที่หลากหลายซึ่งแสดงออกถึง “uni9ue senses” ตามสไตล์ของ niko and ... นอกจากนี้เรายังมีสินค้าในแต่ละพื้นที่ให้เลือกอีกมากมาย เช่น สินค้าลิมิเต็ดเฉพาะบางสาขาเท่านั้น ทั้งยังมีพื้นที่คาเฟ่อยู่ภายในร้าน เป็นโครงสร้างร้านที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะกลายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าชาวไทยในฐานะคอมมูนิตี้สเปซแห่งใหม่อย่างแน่นอน