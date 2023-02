นักแสดงสาวผุดคลิป วิ่งเปลือยใน รร. ทำเซอร์ไพรส์ช็อกสามี เล่นใหญ่กว่านี้มีอีกไหม

เป็นอีกคู่รักนักแสดงชาวอเมริกันที่มีแฟน ๆ ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับ อลิสัน บรี (Alison Brie) และ เดฟ แฟรนโก (Dave Franco) ที่ล่าสุดทั้งคู่กำลังจะมีผลงานใหม่จากผลงานการร่วมกันเขียนบท ในภาพยนตร์เรื่อง Somebody I Used to Know ที่สามีอย่าง แฟรนโก ยังนั่งแท่นกำกับเอง และนำแสดงโดย บรี ภรรยาสาว ซึ่งจะเข้าฉายใน Amazon Prime

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ภาพยนตร์จะเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ ดูเหมือนว่าแฟรนโกเองจะเก็บความกังวลไว้ไม่อยู่ ดังนั้นเพื่อจะช่วยให้สามีได้ผ่อนคลายอารมณ์ สาวบรีจึงได้ปิ๊งไอเดียทำเซอร์ไพรส์ ที่ไม่เพียงแต่จะทำให้สามีต้องช็อกเท่านั้น แม้แต่แฟน ๆ เองก็ช็อกไม่ต่างกัน

โดยจากรายงานของเว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เผยว่า แฟน ๆ ของบรีต่างก็ตะลึงงันเมื่ออยู่ ๆ เธอก็โพสต์คลิปลงในทวิตเตอร์และอินสตาแกรม อวดภาพขณะที่ตัวเธอวิ่งผ่านโถงทางเดินของโรงแรมในสภาพเปลือยเปล่า มาเคาะประตูห้องของสามีที่อยู่อีกฟากหนึ่ง พร้อมระบุแคปชั่น