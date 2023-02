ย้อนฟัง หนุ่ม กรรชัย เล่าตั้งแต่ทำ โหนกระแส ต้องเสียคนที่รักไปเยอะ เผยหนึ่งสิ่งที่ค้างคาใจ

เป็นพิธีกรอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย สำหรับ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย กับบทบาทจากรายการ โหนกระแส ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ก็เพิ่งคว้ารางวัล จาก Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 ในกลุ่มรางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา MC & Reporter เป็นเครื่องการันตีถึงความนิยมและชื่นชอบของผู้คนได้เป็นอย่างดี



แต่เชื่อหรือไม่ว่าตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยคุยกันอีกเลย มันเป็นเรื่องที่ผมค้างคาใจมาก อยากจะยกหูโทร. หา แต่ก็ไม่กล้า ไม่รู้ว่าน้องรู้สึกยังไงกับผมบ้าง มันเป็นสิ่งที่ไม่สบายใจเลย อีกเรื่องหนึ่งคือผมต้องไปทำหน้าที่ในรายการ 3 แซ่บ แทนน้องอีก ผมก็นึกกับตัวเองว่า เฮ้ย...ชีวิต น้านึกออกไหม



จริง ๆ ผมก็คือผมคนเดิม เพียงแต่เวลาที่ต้องทำงานมันก็คือหน้าที่ พูดตรง ๆ คือความเป็นกลางมันแทบจะไม่มีหรอก แต่ความเป็นธรรมมันต้องมี บางทีต้องให้ความเป็นธรรมกับสังคมด้วยเหมือนกันในบางเรื่อง ส่วนเมื่อทำรายการจากเริ่มต้นมาจนถึงตอนนี้ รู้สึกว่ามันเกิดคาดไปมาก ตอนแรกคิดว่ามันคงจะช่วยสังคมได้ไม่มาก เพราะตนก็เป็นคนตัวเล็ก ๆ วันหนึ่งมาอยู่ในจุดที่คนคาดหวังว่าเราจะช่วยเขาได้







อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ หนุ่ม กรรชัย เคยเปิดเผยอีกแง่หนุ่มหนึ่งผ่านรายการ เล่าก็เล่าวะ EP.10 พูดคุยกับ น้าเน็ก พร้อมเล่าว่า เรื่องนี้ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน คือหลังจากที่ทำรายการโหนกระแส รู้สึกว่าเสียคนที่รักไปเยอะ คนที่เรารักเขา และเขาก็อาจจะรักเรา แต่ด้วยความที่เป็นหน้าที่เราก็ต้องทำแมร์รู้ไหมว่าเรื่องนี้ มันแบบนี้ ๆ มันอาจจะเหมือนเราไปด่าว่า หรือใช้คำว่าฟาด แต่จริง ๆ แล้วในความรู้สึกผม ผมแค่ทำหน้าที่ถามแทนประชาชนเท่านั้นเอง แล้วก็เชื่อด้วยว่าแมร์ไม่ได้โกรธ เพราะมันคือบริบทของการทำงาน ซึ่งเชื่อว่าแมร์เข้าใจตนก็ไม่ได้คุยกับแมร์นานแล้วเหมือนกันตั้งแต่แมร์เลิกทำ Take Me Out ตนพูดในหลายที่ว่า พิธีกรหญิงที่ยืนข้างกายมาทั้งชีวิต แม้จะเคยผ่านมานับร้อยรายการ แต่แมร์คือคู่ที่เล่นเข้ากันที่สุด แต่พอเขาถอนตัวไป ก็ไม่ได้คุยกันเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะเมื่อก่อนไปที่ไหน เจอน้อง ๆ ในวงการก็คุยกันได้ตามปกติ แต่พอวันนี้เมื่อผมเป็นพิธีกรโหนกระแส ผมเดินเข้าไปแล้วรู้สึกเลยว่า การปฏิบัติตัวของเขาที่มีกับผมมันลดน้อยลงไป เหมือนกับว่าระแวงว่าตนจะเอาเรื่องเขาไปออกหรือ ดูกลายเป็นคนน่ากลัว ซึ่งจริง ๆ ผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้น ยอมรับว่ารู้สึกอึดอัดกับเรื่องนี้เหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งอยากจะบอกคือ ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยทำข่าวมาก่อน แต่เมื่อได้มาทำ คือเราต้องศรัทธากับมันก่อน จึงอยากจะแชร์เรื่องนี้ถึงคนที่คิดว่า ทำไมเราต้องศรัทธากับสิ่งที่ไม่เคยทำ ผมมองว่าความศรัทธามันคือบ่อเกิดของความสำเร็จ แต่ถ้าเราคิดแค่ว่าเราไม่มีอะไรทำ ทำ ๆ ไปก่อนแล้วกัน การคิดแบบนี้บอกได้เลยว่าไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งกรรชัยก็ได้พากาละแมร์มาออกรายการโหนกระแส และมีการพูดจี้จุด เช่น ทำงานมา 24 ปี ไม่ได้สอนอะไรในมุมต้องเรียนรู้เรื่องข้อกฎหมายเลยเหรอ