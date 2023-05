จากอดีตเด็กวัด-บ้านจน สู้ทนจนจบ ป.โท เกียรตินิยมจากอังกฤษ ยกความดีให้ยายที่เลี้ยงมา

ชีวิตคนเราแม้เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ หากมีความขยัน สู้ทน และตั้งใจจริง ชีวิตที่ถูกชะตาฟ้ากำหนดมา อาจจะพลิกผันท้าลิขิตฟ้าด้วยน้ำมือของคน เฉกเช่นกับเรื่องราวของสาวคนนี้

โดยล่าสุด TikTok @mocha_in_uk ได้เผยเรื่องราวในชีวิตของเธอ ที่วันนี้ได้รับทุนเรียนปริญญาโท University of Northampton เกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขา Master of science in international business management ซึ่งเส้นทางการสู้ของเธอนั้นไม่ง่าย เพราะเธอไม่ได้แค่เริ่มมาจาก 0 แต่เริ่มมาจากติดลบด้วยซ้ำ