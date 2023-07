แชร์สนั่นโซเชียล ! สส. หนุ่มหล่อผู้กอดให้กำลังใจ "พิธา" คือใคร บอกเลยตัวตึง

หลังจากทราบมติของศาลรัฐธรรมนูญ นายพิธา ได้ลุกขึ้นเดินออกจากห้องประชุม ซึ่งระหว่างนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีลุกจากที่นั่งของตัวเองเดินเข้ามาสวมกอดพิธา ทำให้ชาวเน็ตหลายคนตามหาว่าคนดังกล่าวคือใคร เนื่องจากไม่ค่อยเห็นตามสื่อต่าง ๆ มากนัก

ข้อมูลเรื่องชีวิตในการการทำงานนั้น นายชัยวัฒน์ เคยให้สัมภาษณ์ว่า ก่อนมาร่วมงานการเมืองกับพรรคก้าวไกล เคยทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ความรับผิดชอบล่าสุดคือ ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินดิจิทัล ดูเรื่องเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง ทำให้เกิดแรงจูงใจขึ้นในช่วงการทำงานเนื่องจากพบว่า มีกฎหมายหลายอย่างติดขัด ทำให้การดำเนินนโยบายต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพพอสมควร จึงตัดสินใจลาออก เพราะรู้สึกอยากสร้างความเปลี่ยนแปลง อยากเห็นประเทศไปในทางที่ดีขึ้น จึงลองมาทำงานการเมือง

จากกรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้อง กกต. พิจารณาให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. จากเหตุที่มีชื่อถือครองหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด มหาชน จำนวน 42,000 หุ้น โดยให้นายพิธาผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้เข้ากล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันโดยผู้ชายคนดังกล่าวคือ คือ ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ปัจจุบันอายุ 42 ปี สส.บัญชีรายชื่อ จากพรรคก้าวไกล ที่หลายคนเรียกเขาว่าตัวตึงทีมเศรษฐกิจ ที่มีดีกรีไม่ทำธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นทั้งการศึกษาและอาชีพที่เคยทำ ก่อนหันมาเดินเส้นทางการเมือง– ปริญญาเอก, Doctor of Philosophy (Information Science), Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)– ปริญญาโท, Master of Science (Information Science), Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)– ปริญญาตรี, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย– มัธยมศึกษา, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย- รองผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร (ตำแหน่งสุดท้าย) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2556-2566)- Advisor, Bank for International Settlements (BIS), Innovation Hub (2563-2564)- นักวิจัยอาวุโส NEC Corporation, Central Research Labs. (2554-2556)- นักวิจัย Japan Advanced Institute of Science and Technology (2551-2554)- วิศวกร บริษัท Schlumberger Overseas S.A. (2545)Chaiwat Sathawornwichit – ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรChaiwat Sathawornwichitchaiwatpubขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์