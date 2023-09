วิจัยชิ้นใหม่เผย ผลข้างเคียงที่น่าตกใจของการใช้ไมโครเวฟ เตือนสติสายเวฟอาหาร

วิจัยชิ้นใหม่ในสหรัฐฯ เปิดเผย ผลข้างเคียงที่น่าตกใจของการใช้ไมโครเวฟกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก เตือนผู้คนควรตระหนักรับรู้

















การวิจัยชิ้นนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2564 โดยคาซี อัลบับ ฮุสเซน นักวิจัยและทีมของเขา ได้ทดลองนำขวดนมพลาสติกของเด็กที่ได้รับการรับรองจาก FDA ว่าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ บรรจุน้ำและสารละลายอื่น ๆ ที่ใช้เป็นตัวแทนอาหาร แล้วนำไปเข้าไมโครเวฟเป็นเวาลา 3 นาที จากนั้นนำไปให้เด็กดื่ม ผลปรากฏว่า เด็กได้รับไมโครพลาสติกเข้าไปในร่างกาย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 เว็บไซต์ The Cool Down เผยรายงานการวิจัยชิ้นใหม่ของมหาวิทยาลัยเนแบรสกา ในสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการใช้ไมโครเวฟอุ่นอาหาร โดยผู้เชี่ยวชาญพบผลข้างเคียงที่น่าตกใจไม่น้อย เมื่อมันสามารถทำให้อนุภาคพลาสติกขนาดเล็กจิ๋วเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้มากอย่างคาดไม่ถึงการวิจัยชิ้นนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2564 โดยคาซี อัลบับ ฮุสเซน นักวิจัยและทีมของเขา ได้ทดลองนำขวดนมพลาสติกของเด็กที่ได้รับการรับรองจาก FDA ว่าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ บรรจุน้ำและสารละลายอื่น ๆ ที่ใช้เป็นตัวแทนอาหาร แล้วนำไปเข้าไมโครเวฟเป็นเวาลา 3 นาที จากนั้นนำไปให้เด็กดื่ม ผลปรากฏว่า เด็กได้รับไมโครพลาสติกเข้าไปในร่างกาย





โดยไมโครพลาสติกบางชนิดทำจากสารเปอร์และโพลีฟลูออโรอัลคิล (PFAS) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "สารเคมีตลอดกาล" เนื่องจากใช้เวลานานในการย่อยสลาย รัฐบาลสหรัฐฯ ประเมินว่า ชาวอเมริกันมากถึง 97 เปอร์เซ็นต์ มีสาร PFAS อยู่ในเลือด



อย่างไรก็ดี แม้ว่าทางผู้เชี่ยวชาญจะยังไม่สามารถศึกษาได้แน่ชัดว่า ไมโครพลาสติกและ PFAS ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร แต่โดยความเข้าใจพื้นฐานพวกเขาเชื่อว่า มันไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอน



ฮุสเซน ผู้นำทีมวิจัยและเพิ่งเป็นคุณพ่อมือใหม่ขณะที่ทำการทดลอง เขายอมรับว่า ลูกน้อยของเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เขาก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการได้รับสารไมโครและนาโนพลาสติกนี้ให้ได้มากที่สุด



"ผู้คนสมควรที่จะรู้สิ่งเหล่านั้นเช่นกัน และพวกเขาควรเลือกอย่างฉลาด" ฮุสเซน กล่าว



สำหรับ ไมโครพลาสติก คืออนุภาคพลาสติกขนาดจิ๋วที่พบในยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก และมหาสมุทรที่ลึกที่สุด ตามรายงานของ Henry Ford Health องค์กรด้านการดูแลสุขภาพ เผยว่า ในการศึกษาครั้งหนึ่ง 77 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้ารับการทดสอบถูกพบว่า มีไมโครพลาสติกในเลือด โดยบางเคส พบไมโครพลาสติกถึง 4 ล้านชิ้น ต่อตารางเซนติเมตร และนาโนพลาสติกมากกว่า 2 พันล้านชิ้นนอกจากนี้ ทางผู้เชี่ยวชาญยังได้ทดลองนำเซลล์จากไต ไปสัมผัสกับสารไมโครพลาสติกที่ปล่อยออกมาระหว่างการทดลองใส่ขวดในไมโครเวฟ พวกเขาพบว่า ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของเซลล์เหล่านั้นถูกทำลาย ซึ่งมีความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ว่า ไมโครพลาสติกอาจเป็นอันตรายต่อไตของมนุษย์สำหรับวิธีการหลีกเลี่ยงไมโครพลาสติกที่ดีที่สุด ฮุสเซนแนะนำว่าคือการ งดนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกเข้าไมโครเวฟ แม้ว่าจะมีการรับรองว่าสามารถนำเข้าไปโครเวฟได้ก็ตาม อย่างไรก็ดี เขาก็หวังว่าในอนาคต จะมีการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบปลอดภัยอย่างแท้จริง เป็นชนิดที่ปลอดไมโครพลาสติก หรือปลอดนาโนพลาสติกจูดิธ เองค์ อดีตผู้บริหารสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประธานกลุ่มผู้สนับสนุน Beyond Plastics กล่าวกับรายงานของ Wired ระบุว่า "การวิจัยชิ้นนี้ควรจะเป็นการเตือนสติ ไม่ใช่แค่สำหรับผู้ปกครองมือใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงทางองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ที่จำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกให้มากกว่านี้"ติดตามอ่าน ข่าวต่างประเทศ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ขอบคุณข้อมูลจาก The Cool Down