ท่านทูตเช็กยังไม่รอด ถอดรองเท้าฝ่าน้ำท่วม กทม. ไปประชุมสำคัญ คนไทยได้แต่ยิ้มแห้ง

มีการโพสต์ภาพท่านทูตที่กลายมาเป็นผู้ประสบภัยในวันฝนถล่มกรุง ถึงขั้นที่ท่านทูตต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า ยืนบนทางเท้าด้วยเท้าเปล่า ๆ พร้อมกับยิ้มแป้นมายังกล้อง เขียนข้อความว่า เมื่อฝนตกอย่างหนักในกรุงเทพฯ แล้วคุณต้องไปประชุมสำคัญ มันก็ต้องลงทุนทำกันทุกอย่าง !

นอกจากนี้ ยังมีการลงคลิปขณะที่ท่านทูตนั่งอยู่ในรถ กำลังเดินทางไปประชุม ฝนก็ตกอย่างหนัก น้ำท่วมเต็มถนน รถแทบไม่ขยับเลย ซึ่งจากภาพด้านหน้าจะเห็นได้ว่าน้ำท่วมหนักครึ่งล้อ รถก็ติดกันเป็นแผง ถึงขั้นคนขับรถไม่รู้จะทำอะไรต้องยกมือถือขึ้นมาดูเลยทีเดียว







ในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้ หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะเจอน้ำท่วมฉ่ำ ๆ โดยเฉพาะใน กทม. ที่มีคนอยู่กันอย่างหนาแน่น และท่อน้ำหลายแห่งก็ตัน ส่งผลต่อการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ กระทบกันถ้วนหน้า ไม่เว้นแม้กระทั่งท่านทูตที่ต้องประสบชะตาฝ่าฝนแบบคนกรุงเช่นกัน !ล่าสุด วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เฟซบุ๊ก Embassy of the Czech Republic in Bangkok เป็นเพจของสถานทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยเมื่อสถานทูตแชร์แบบนี้ คนไทยก็ได้แต่ยิ้มแห้ง ต่างยอมรับว่า สิ่งที่โพสต์ก็เป็นความจริง ร่วมวงขยี้ประเทศตัวเองมากกว่า เช่น Amazing Thailand หรือกรุงเทพฯ ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว เป็นต้น แต่บางคนถามไปไกลกว่านั้น นั่นคือ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โพสต์ว่า "ท่านทูตยังโสดไหมคะ"