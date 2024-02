ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ All Asia Cup 2024

11 กุมภาพันธ์ 2567 – สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ประเดิมจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลรายการแรกของปี 2567 "All Asia Cup 2024" เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด" THE LIGHT OF ASIAN UNITY " พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ 2 ทศวรรษบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญ รวมถึงจัดแสดงถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติ สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้เป็นการพบกันระหว่าง ทีมชาติไทย และ ทีมชาติบรูไน ณ สนาม วี เอส สปอร์ตคลับ แอนด์ สยาม โปโล ปาร์ค อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

โดยสำหรับคู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่าง ทีมชาติไทย ที่สามารถเอาชนะ ทีมชาติบรูไน ด้วยผลการแข่งขันคะแนน 6 ต่อ 3 คะแนน คว้าถ้วย All Asia Cup 2024 ในครั้งนี้ไปครองได้สำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ และยังได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนอย่าง ดร. ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบรางวัล BEST PONY AWARD รวมถึง คุณภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบรางวัล MVP AWARD หรือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำ การแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา

ภายในงาน ยังได้เนรมิตสถานที่อย่างอลังการ พร้อมเปิดการแข่งขันด้วยการแสดงที่สะท้อนแนวคิด "THE LIGHT OF ASIAN UNITY" นอกจากนี้ แขกผู้มีเกียรติภายในงานยังได้ร่วมสนุกกับการแต่งกาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Colourful Oriental Vibe” เพื่อลุ้นรางวัลการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม โดยรางวัล Best Dressed Awards สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่แต่งกายโดดเด่น และเข้าคอนเซ็ปต์มากที่สุด ฝ่ายหญิง ได้แก่ คุณวรรณพร อัญชลีวิวัฒน์ และ ฝ่ายชาย ได้แก่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ต่อด้วยรางวัล Most Stylish ซึ่งมอบให้แก่ผู้ที่แต่งกายได้มีสไตล์โดดเด่นมากที่สุด รางวัลฝ่ายหญิง ได้แก่ คุณซอนย่า คูลลิ่ง และ รางวัลฝ่ายชาย ได้แก่ Mr.Christopher Gierk ในส่วนของรางวัลขวัญใจช่างภาพ (Best Photogenic) ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้คือ คุณพลอย ปิ่นแสง