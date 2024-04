ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย (IPG Mediabrands Thailand) เปิดตัวออฟฟิศใหม่ ภายใต้แนวคิด One For All สร้างสมดุลชีวิตและความสุขให้กับพนักงานทุกคน ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย ตอบรับรูปแบบงานแห่งอนาคต พร้อมมุมผ่อนคลายครบวงจร

กรุงเทพฯ 13 มีนาคม 2567 - ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย ที่มีบริษัทในเครืออย่าง อินิชิเอทีฟ (Initiative), ยูเอ็ม (UM), มีเดียแบรนด์ส คอนเทนต์ สตูดิโอ (MBCS) และ คิเนสโซ่ (KINESSO) ปรับโฉมออฟฟิศใหม่เพื่อรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด ‘One For All’ โดยได้ผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบทุกฟังก์ชันให้สอดคล้องกับงานในโลกยุคปัจจุบัน

โดยทุกพื้นที่ใช้สอยมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดให้เป็นแบบ 100% Connecting People เพื่อสนับสนุนการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดของพนักงาน เช่น โซนทำงานร่วมกัน และโซนทานอาหารร่วมกัน ทั้งยังมีโซนห้องประชุมหลากหลายขนาดจำนวน 21 ห้อง มีสตูดิโอถ่ายงานพร้อมตอบโจทย์การทำงานครีเอทีฟครบวงจร มี Community Center รองรับการเทรนนิ่งพนักงานภายในและลงตัวกับการต้อนรับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ โดยนำเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น Ai มาผสมผสานทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบอินเตอร์เน็ตที่เตรียมรองรับ WiFi 6 ดิจิตอลวอลล์ขนาดใหญ่ที่เป็นได้ทั้ง Signage และอัพเดทสถานการณ์แบบ Realtime จอมอนิเตอร์สำหรับทุกที่นั่ง และเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลจึงใช้ระบบสแกนใบหน้าที่สามารถเข้าพื้นที่ที่อนุญาตเท่านั้น เสริมด้วยระบบ CCTV ที่ครอบคลุมทุกจุด ท้ายที่สุดเพื่อหลอมรวมพนักงานเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ร่มไม้ใหญ่แห่ง IPG ที่เราทุกคนก็ยังมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ Winning Together

ดร.ธราภุช จารุวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย ได้กล่าวว่า “ความหลากหลายของทุกเอเจนซี่ในเครือมีเดียแบรนด์ส ที่มีแนวคิดและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน จึงทำให้การวางผังของพื้นที่ใหม่ ต้องเหมาะสมกับทุกๆเอเจนซี่และยังต้องควบคุมการเข้าถึงพื้นที่บางพื้นที่ เพื่อข้อมูลจะได้ไม่รั่วไหล แต่ก็ยังต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเอเจนซี่ต่างๆด้วย ฉะนั้นโฉมใหม่ของออฟฟิศจึงมีพื้นที่ส่วนกลางที่ใหญ่ขึ้น และมีมุมพักผ่อนที่หลากหลายมากขึ้นเหมือน co-working space ซึ่งไม่ว่าแนวคิดและเอกลักษณ์ของเอเจนซี่ในเครือจะแตกต่างกันแต่เราคือทีมเดียวกัน การปรับปรุงออฟฟิศในครั้งนี้จึงใช้แนวคิด “One for all” คือการออกแบบมาเพื่อให้พนักงานทุกคนใน IPG Mediabrands ได้มีความสุขกับบ้านหลังนี้เหมือนกัน พร้อมกันนั้นยังได้ปรับปรุงเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรองรับระบบไอทีในปัจจุบันและรวมไปถึงระบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย”

เอเยนซี่ที่สร้างสรรค์อย่าง อินิชิเอทีฟ ดร.สร เกียรติคณารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินิชิเอทีฟ (ประเทศไทย) ได้ให้มุมมองว่า “จากเอกลักษณ์ของ อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ที่เข้าใจ Cultures การใช้ชีวิต และความเป็นตัวตนของผู้บริโภค อีกทั้งพฤติกรรมของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การปรับปรุงออฟฟิศในครั้งนี้จึงเป็นสถานที่ ที่ดีที่สุด โดยเราได้ปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เข้ากับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป และเหมาะกับการทำงานตามเอกลักษณ์ของพวกเรา ซึ่งนั่นหมายรวมถึงเราได้ใช้วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขับเคลื่อนแบรนด์ไปด้วย เพราะเราเชื่อว่าแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจะต้องให้ความสำคัญ และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย ซึ่งออฟฟิศที่ปรับปรุงใหม่ได้เข้าใจเรื่อง Culture ของพนักงานเช่นกัน”

คุณณัฐวีณา เทพชาตรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูเอ็ม (ประเทศไทย) กล่าวว่า “วัฒนธรรมของ UM Thailand คือการเอาใจใส่และเป็นกันเอง เราจึงใส่ใจในพื้นที่ที่จะช่วยเติมเต็มให้ทีมได้คิดอย่างสร้างสรรค์และแบ่งปันไอเดียอย่างเปิดเผย เพื่อให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเรามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา พร้อมกันนั้นเรายังสนับสนุนความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว และให้ความสำคัญกับความหลากหลายของคนทุกเพศทุกวัย ทุกคนในทีมจะได้รู้สึกว่าได้รับการยอมรับและการเคารพซึ่งกันและกัน จากความเชื่อในความเอาใจใส่ที่เป็นพื้นฐานของความสำเร็จของเรา ออฟฟิศโฉมใหม่จึงตอบโจทย์เรื่องการเอาใจใส่และเป็นกันเองได้เป็นอย่างดี”

คุณศุภฤกษ์ ตั้งเจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คิเนสโซ่ (ประเทศไทย) ได้พูดถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในครั้งนี้ว่า “คิเนสโซ่เป็นเอเยนซี่ที่ให้บริการครอบคลุมการตลาดออนไลน์, อีคอมเมิร์ซ, MarTech, AdTech และการบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีแบบครบวงจร โดยมีความพร้อมในด้านดิจิทัลที่สูงและการใช้ AI ในโฆษณา ดังนั้นการมีเครื่องมือที่ทันสมัยนั้นจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการใช้อุปกรณ์แบบสามารถปรับและเคลื่อนย้ายได้ (move able) ที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมมีพื้นที่สร้างสรรค์และมุมพักผ่อนที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกเอเยนซี่ในเครือ”

คุณดิว อินทปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (MBCS Thailand) กล่าวถึงการปรับความพร้อมของออฟฟิศให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสมัยใหม่นี้ว่า “โลกยุคปัจจุบันการทำคอนเท้นท์ต้องสร้างสรรค์และรวดเร็ว ยิ่งเทคโนโลยีดีมากขึ้นเท่าไหร่ สถานการณ์หรือความเรียลไทม์ของคอนเท้นท์จึงปรับรวดเร็วตามไปด้วย ดังนั้นจากสเปซที่ได้ปรับปรุงใหม่ ทำให้มีมุมต่างๆที่สามารถไปนั่งสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ พร้อมกับมีเทคโนโลยีที่จะช่วยรองรับได้อย่างดี และในการปรับปรุงครั้งนี้เราได้สร้างห้องสตูดิโอ ที่สามารถรองรับการทำ Production งานบางชนิดที่ต้องเร่งทำให้ทันต่อสถานการณ์ได้ พร้อมทั้งมีจอดิจิตอลวอลล์ขนาดใหญ่ที่แสดงผล Social listening แบบ real time อีกด้วย”