ปิดตำนานบ้านคาร์ดาเชียน ประกาศขายคฤหาสน์หรูอันโด่งดัง หลังหมดยุค ราคาร้องโอ้โห

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 เว็บไซต์ People รายงานว่า คริส เจนเนอร์ คุณแม่ผู้จัดการจักรวาลคาร์เดเชียน วัย 69 ปี ได้ลงทะเบียนประกาศขายคฤหาสน์ในย่านหรูเมืองฮิดเดน ฮิลส์ (Hidden Hills) ในลอสแองเจลิส สหรัฐฯ ซึ่งเป็นคฤหาสน์อันโด่งดังที่เป็นฉากถ่ายทำ KUWTK (Keeping Up with the Kardashians) ซีรีส์เรียลลิตี้ชื่อดัง ที่ตามติดชีวิตฟู่ฟ่าของตระกูลบ้านคาร์เดเชียน มานานกว่า 10 ปี





คฤหาสน์หลังนี้มีพื้นที่กว้างขวางขนาด 8,860 ตารางฟุต (ราว 823 ตารางเมตร) มี 6 ห้องนอน และ 8 ห้องน้ำ เมื่อมองเข้าไปภายในบ้าน จะเห็นโถงบันไดคู่บริเวณทางเข้าอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีฉากที่น่าขบขัน เมื่อคริสนำหมูกลับบ้านมาให้ไคลีย์ แต่เธอเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไก่ นอกจากนี้ ยังมีพื้นกระเบื้องที่คุ้นตาโดยการวางเป็นแนวสีดำและสีขาวทอดยาวไปจนถึงห้องครัว



ส่วนบริเวณหลังบ้านมีสระว่ายน้ำและพื้นที่นั่งเล่นกลางแจ้งพร้อมเตาผิง ซึ่งบริเวณนี้ครอบครัวมักจะใช้จัดงานปาร์ตี้หรูหรารวมตัวกันหลายครั้ง ปัจจุบันไม่มีผู้อาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้แล้ว หลังจากเมื่อปี 2558 ที่คริสได้หย่าร้างกับเคทลิน เจนเนอร์ เธอได้โอนทรัพย์สินของเธอไปให้กับ family trust กองสินทรัพย์ครอบครัวผู้มีกรรมสิทธิ์เพื่อบริหารจัดการทรัพย์







ตามรายการบันทึกทรัพย์สิน คริสซื้อคฤหาสน์หลังนี้ในปี 2553 ด้วยราคา 4 ล้านดอลลาร์ (ราว 135 ล้านบาท) โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา เธอได้ทุ่มเงินกว่าหลายล้านรีโนเวทปรับปรุงคฤหาสน์หลังนี้ แต่ปัจจุบันเธอได้ตัดสินใจขายให้กับผู้อื่น โดยคฤหาสน์หลังนี้ถูกลงทะเบียนขายอย่างเป็นทางการในราคา 13.5 ล้านดอลลาร์ (ราว 455 ล้านบาท) โดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบชุดได้ในราคาเพิ่มอีก 400,000 ดอลลาร์ (ราว 13.5 ล้านบาท)



ทั้งนี้ รายงานเผยว่า คริสเคยมีคฤหาสน์หรูอีกหลังในย่านฮิดเดน ฮิลส์ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนฝั่งตรงข้ามบ้านของครอบครัวคิม คาร์ดาเชียน ลูกสาวของเธอ แต่เธอได้ขายไปเมื่อปี 2563 ในราคา 15 ล้านดอลลาร์ (506 ล้านบาท) โดยมีรายงานว่า คฤหาสน์หลังนั้นถูกซื้อไปโดย แคทารินา ฮาร์ฟ ลูกสาวของปีเตอร์ ฮาร์ฟ ซีอีโอบริษัทด้านความงามที่เข้าซื้อกิจการ Kylie Cosmetics ในราคา 600 ล้านดอลลาร์ (ราว 2 หมื่นล้านบาท) เมื่อปี 2562





>>> ชมคลิป คลิกที่นี่ <<<









โดยแฟน ๆ ของซีรีส์นี้คงจะคุ้นเคยกับคฤหาสน์หลังนี้และกลายเป็นที่จดจำ เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมโมเมนต์ต่าง ๆ ทั้งดราม่าและซาบซึ้งระหว่างคริสและลูก ๆ ทั้ง 6 คนของเธอ ได้แก่ คอร์ทนีย์ คาร์ดาเชียน วัย 45 ปี, คิม คาร์ดาเชียน วัย 44 ปี, โคลอี คาร์ดาเชียน วัย 40 ปี, ร็อบ คาร์ดาเชียน วัย 37 ปี, เคนดัลล์ เคนเนอร์ วัย 29 ปี และ ไคลี เจนเนอร์ วัย 27 ปีคริส กล่าวขอบคุณข้อมูลจาก People