ไอคอนสยาม คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Community-Focused Campaign on X บนเวที "THAILAND SOCIAL AWARDS" ครั้งที่ 13 ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการมอบประสบการณ์เหนือระดับ ครองที่หนึ่งในใจผู้ใช้โซเชียลมีเดีย

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างผลงานยอดเยี่ยมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Community-Focused Campaign on X สาขา Best Performance on Platform X และ Best Brand Performance on Social Media สาขากลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ในงานประกาศรางวัล THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความเป็นศูนย์การค้าชั้นนำระดับโลกที่มุ่งนำเสนอประสบการณ์เหนือระดับและแตกต่างเกินความคาดหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จนครองใจกลุ่มผู้ใช้โซเชียลมีเดียมาได้อย่างต่อเนื่อง



สุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยาม มุ่งมั่นนำเสนอกิจกรรมการตลาดที่โดดเด่นและตรงใจกลุ่มลูกค้ามาโดยตลอด ทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ โดยเฉพาะออนไลน์ที่มุ่งเน้นการสร้างสังคม (Community Builder) กับกลุ่มแฟนด้อมหลากหลายศิลปิน รวมถึงให้ความสำคัญกับ Real Time Conversation Building การสร้างบทสนทนากับผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียในช่วงงานอีเว้นต์และเทศกาลสำคัญ ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักที่ทำให้สามารถเอาชนะใจกลุ่มเป้าหมายได้

หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดถึงความสำเร็จของกลยุทธ์นี้คือ งาน Amazing Thailand Countdown 2025 ที่ไอคอนสยามอัปเดตทุกโมเมนต์ของศิลปินและบรรยากาศหน้างาน ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม X ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแฟนด้อมของศิลปินต่าง ๆ ที่มาร่วมงานอยู่ตลอด ทำให้ไอคอนสยามขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ X ถึง 3 วันติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มแฟนด้อมของ ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล จากทั่วโลก ถือได้ว่าเป็นการสร้างเอ็นเกจกับกลุ่มแฟนด้อมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย



"สิ่งที่ไอคอนสยามภูมิใจมาก ๆ คือ ไม่ใช่เพียงแค่แคมเปญที่สร้างความสนุกสนาน หรือเอ็นเกจกับแค่แฟนด้อมในประเทศไทยเท่านั้น แต่เราได้ทำคนทั่วโลกได้หันกลับมามองประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของไอคอนสยามที่เราอยากจะนำพาประเทศไทยไปสู่เวทีโลก และไอคอนสยามสัญญาว่าจะสร้างกิจกรรมที่พิเศษและแตกต่าง พร้อมมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้กับทุก ๆ คน" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าว

มาร์ส เลิศวสิษฐ เทียนทอง Head of X, Thailand จาก MediaDonuts เปิดเผยว่า ความสำเร็จของไอคอนสยามในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงพลังสำคัญ 2 สิ่ง นั่นคือ แบรนด์ ICONSIAM ที่เข้าใจถึง impact ของความ Real Time บน X เมื่อมีช่วงเวลาสำคัญ เช่น New Year Countdown และที่สำคัญกว่านั้นคือ การใช้พลังของ Fandom Community บน X เพื่อทำให้แบรนด์กลายเป็นที่พูดถึงในโอกาสสำคัญนี้ ความเข้าใจอินไซท์ทั้งหมดถูกส่งผ่านเครื่องมือธุรกิจบน X อย่าง Trend Takeover นั่นยิ่งทำให้ไอคอนสยาม กลายเป็น ทั้ง Thailand และ Global Spotlight ในช่วงเคาท์ดาวน์ที่ผ่านมา



ทั้งนี้ THAILAND SOCIAL AWARDS เป็นงานประกาศรางวัลโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียล ด้วยการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูแบรนด์ อินฟลูเอนเซอร์ และบุคคลในวงการบันเทิงที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโลกโซเชียลในสาขาต่าง ๆ ผ่านการวัดประสิทธิภาพความสามารถในการทำกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นรูปธรรม โดยงานประกาศรางวัล THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 13 จัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

โดยในครั้งนี้ไอคอนสยามได้รับรางวัล Best Community-Focused Campaign on X สาขา Best Performance on Platform X รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการทำผลงานยอดเยี่ยมบนแพลตฟอร์ม X และรางวัล FINALIST ของกลุ่มรางวัล Best Brand Performance on Social Media แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขากลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า



การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากเวที THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งนี้ มาจากกลยุทธ์และแผนงานที่มุ่งมั่นนำเสนอกิจกรรมการตลาดในรูปแบบประสบการณ์พิเศษอันโดดเด่น ซึ่งนับเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จในการมอบประสบการณ์เหนือระดับและแตกต่างเกินความคาดหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นหมุดหมายปลายทางระดับโลกของไอคอนสยาม