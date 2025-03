กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว คว้ารางวัล "สุดยอด แบรนด์ของโลกแห่งปี 2024-2025" หรือ BRAND OF THE YEAR ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากเวที WORLD BRANDING AWARDS ครั้งที่ 18 ตอกย้ำความสำเร็จของการเป็นผู้นำธุรกิจดิวตี้ ฟรี โชว์ศักยภาพความสำเร็จแบรนด์ไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศบนเวทีระดับโลก ส่งมอบประสบการณ์และความเป็นเลิศด้วยสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจให้กับนักเดินทางทั่วโลกตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 35 ปี

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า "นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในฐานะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว ที่ คิง เพาเวอร์ ได้รับการยอมรับมาตรฐานการันตีคุณภาพ การให้บริการและสินค้าจากเวทีโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 กับ รางวัล "สุดยอดแบรนด์ของโลกแห่งปี 2024-2025" ในสาขา ค้าปลีกสินค้าดิวตี้ ฟรี (RETAILER-DUTY FREE CATEGORY) หรือ BRAND OF THE YEAR ระดับ NATIONAL AWARD ซึ่งรางวัลนี้จะมอบให้กับแบรนด์ชั้นนำเพียงหนึ่งเดียวในแต่ละประเทศที่มีความโดดเด่นอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากปณิธานที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด "THE POWER OF POSSIBILITIES ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้" พร้อมส่งมอบคุณค่า ด้วยความเป็นเลิศด้านการบริการ และสินค้าที่มีคุณภาพตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทำให้แบรนด์ คิง เพาเวอร์ เป็นที่ยอมรับ ไว้ใจ ครองความเป็นหนึ่งในใจจากนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกจนถึงปัจจุบัน"