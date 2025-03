PEOPLE PERFORMANCE CONFERENCE 2025 งานที่รวบรวมความรู้และประสบการณ์สำหรับผู้นำ, HR และผู้ที่ทำงานด้านการบริหารคน เตรียมพบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันเทคนิค, มุมมอง และ Workshop ที่นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของคุณได้จริง

PEOPLE PERFORMANCE CONFERENCE จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยจัดขึ้นครั้งแรกภายใต้ งาน CTC2023 FESTIVAL ด้วยความร่วมมือระหว่าง CREATIVE TALK ผู้จัดงาน CTC CREATIVE TALK CONFERENCE และ QGEN CONSULTANT บริษัทที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้าน People & Organization ดังนั้นงานนี้ จึงเหมาะอย่างมากกับ HR, Leader และเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการอัปเดตเทรนด์ หา Insight & Solution จากตัวจริงในวงการ เพื่อให้คุณสามารถจัดการคน จัดการตน และจัดการองค์กรแบบมืออาชีพ



รายละเอียดบัตร Conference

รายละเอียดบัตร Focus Workshop (+ FREE : Conference Pass)

พบกับลีดเดอร์แนวหน้าของไทย ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรง ถอดบทเรียน วางกลยุทธ์แบบเข้าใจง่าย นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

1. เรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท KBTG

2. กานติมา เลอเลิศยุติธรรม Group Chief Human Resources Officer - AIS

3. สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นักเขียนนามปากกา "นิ้วกลม"

4. สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม CEO and Founder at RGB72 and CREATIVE TALK

5. อภิชาติ ขันธวิธิ CEO of QGEN Consultant

6. ฉวีวรรณ คงโชคสมัย Managing Director at RGB72 and CREATIVE TALK

7. โฉมชฎา กุลดิลก Senior Executive Vice President - Corporate Brand & Communications, SC ASSET

8. ดร.ชนนิกานต์ จิรา Head of True Digital Academy

9. ดุจดาว วัฒนปกรณ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท EMPATHY SAUCE (เอ็มพาธี ซอส)

10. นิรัตน์ชญา การุณวงศ์วัฒน์ แม่ตุ๊ก Little Monster

11. ประกรรษ์ จันทร์ทอง Chief People Officer (CPO) of TCP Group

12. ปฤณ จำเริญพานิช Founder & CEO วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Gen AI & Marketing at AEIOU Solution Co.,Ltd.

13. พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ จิตแพทย์นักแต่งเพลง ที่ปรึกษาด้าน people & mindful leadership

14. พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน Content Director & Co-Founder Glow Story

15. ริศรา เจริญพานิช CEO, PRTR Group Public Company Limited

16. วราภรณ์ ศิริบุญมา CEO&Founder Rich of Joy

17. วันชนะ วิรัชลาภ Director & Founder, Howtochange

18. ศิวัตร เชาวรียวงษ์ Founder and Executive Coach, River Mersey Co., Ltd.

19. อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา Founding Partner, Slingshot Group

20. อัครินทร์ เทพประสิทธิ์ ผู้ก่อตั้ง และนักออกแบบกลยุทธ์ บริษัทที่ปรึกษา MVP Consultant