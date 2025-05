เปิดตัวครูใหม่สุดจึ้ง คนแชร์ 12,000 ครั้ง อธิบายทีละจุด แต่ละคำหมายถึงอะไร จะได้เข้าใจ

สำหรับค่าทักษะอื่น ๆ มีดังนี้



- PAC หมายถึง ความเร็ว



- DRI หมายถึง การเลี้ยงบอล



- SHO หมายถึงการยิงประตู



- DEF หมายถึง ทักษะการเล่นเกมรับ



- PAS หมายถึง การส่งบอล



- PHY หมายถึง ความแข็งแกร่งของร่างกาย















มุกดังกล่าว มาจากการล้อเลียนกับข่าวเวลาที่ทีมฟุตบอลเปิดตัวนักเตะใหม่ เอามาใช้กับการเปิดตัวครูใหม่แทน และวลีคำว่า HERE WE GO! คือ วรรคทองของฟาบริซิโอ โรมาโน่ นักข่าวสายฟุตบอลชื่อดัง ที่เวลามีดีลการย้ายตัวนักฟุตบอลสำเร็จลุล่วง เจ้าตัวก็จะใช้คำว่า HERE WE GO! ในการยืนยันจนกลายเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วขณะที่การ์ดทองด้านหลัง เป็นการ์ดทองจากเกมฟุตบอลชื่อดัง EA ที่ระบุความสามารถนักเตะ เอามาระบุความสามารถครูแทน โดยเลข 82 เป็นความสามารถโดยรวม และ ST คือตำแหน่งกองหน้าของฟุตบอล