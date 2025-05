ต่างหูดาราสาววัย 17 ใส่ไปงานโรงเรียน ทำซวยถึงพ่อ โดนสืบเป็นแบรนด์หรูราคา 10 ล้าน

ภาพจาก Weibo 黄杨钿甜





วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีประเด็นร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียของจีน กรณีของนักแสดงสาววัย 17 ปี ที่ชื่อว่า หวงหยางเตี้ยนเถียน (Huang Yang Tiantian) ภายหลังจากเธอโพสต์ภาพเซลฟี่สวมต่างหูคู่งาม เพื่อไปร่วมงานของโรงเรียน แต่ปรากฏว่าต่างหูคู่นั้นดันไปเตะตาชาวเน็ต เหล่านักสืบโซเชียลไปเจอว่ามันคือต่างหูของแบรนด์หรู ที่มีราคามากถึง 10 ล้าน ทำให้พ่อของเธอซึ่งเป็นข้าราชการท้องถิ่น งานเข้าอย่างจัง โดนสอบคดีทุจริตผิดกฎหมาย







จุดเริ่มต้นหายนะ





ตำแหน่งของพ่อ และข้อกล่าวหา





แถลงการณ์ปฏิเสธ





ชาวเน็ตเสียงแตก





พ่องานเข้าของจริง

วันที่ 22 พฤษภาคม รัฐบาลท้องถิ่นเมืองหยาอัน ได้ออกประกาศว่า หยางเหว่ย พ่อของหวงหยางเตี้ยนเถียน ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการพลเรือน ถูกสอบสวนในข้อกล่าวหาประพฤติมิชอบในระหว่างดำรงตำแหน่งราชการ รวมถึงมีการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย และปกปิดการให้กำเนิดบุตรคนที่สองอย่างผิดกฎหมาย ขณะสมัครสอบเข้ารับราชการและระหว่างดำรงตำแหน่ง

ประวัติและผลงานหวงหยางเตี้ยนเถียน





ภาพจาก Weibo 黄杨钿甜



ภาพจาก Weibo 黄杨钿甜

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมาได้โพสต์ภาพลงบนบัญชี Weibo ขณะสวมใส่ต่างหูสีเขียวระย้าประดับเพชร เพื่อไปร่วมงานพิธีก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดบนโลกออนไลน์ เมื่อมีชาวเน็ตตาดีสืบไปเจอว่าต่างหูคู่นี้เป็นแบรนด์หรูของอังกฤษ GRAFF ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2.3 ล้านหยวน (ราว 10.4 ล้านบาท)หลายคนพากันตั้งคำถามด้วยความไม่พอใจว่านักแสดงสาววัยรุ่นรายนี้มีรายได้มากถึงขนาดมีความสามารถซื้อต่างหูคู่ละเป็นสิบล้านได้เลยเหรอ แม้ว่าหลังจากนั้นไม่นาน เธอจะบอกว่าแต่ผู้คนต่างสงสัยไปถึงภูมิหลังครอบครัวของเธอ จนมีการสืบค้นพบว่า พ่อของเธอมีตำแหน่งเป็นข้าราชการท้องถิ่นในเมืองหย่าอัน มณฑลเสฉวน จึงจุดประกายให้เกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างว่าพ่อของเธอมีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ตามการยืนยันของสื่อท้องถิ่น ระบุว่า พ่อของทำงานในสำนักงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจและกิจการต่างประเทศ ของเมืองหยาอัน ตั้งแต่ปี 2558-2560 และเป็นผู้รับผิดชอบดูแลกองทุนกองทุนฟื้นฟูเหตุภัยพิบัติ จากนั้นได้ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวจนถึงปัจจุบันแหล่งข่าวเผยว่า เขาได้ถอนตัวออกจากตำแหน่งผู้ถือหุ้นและตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว หลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ นอกจากนี้มีการกล่าวอ้างว่า เขาอาจมีส่วนร่วมทุจริตในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ และเขาเคยอวดบ้านหรูในเซินเจิ้นที่มีมูลค่ากว่า 100 ล้านหยวน (ราว 450 ล้านบาท)วันที่ 16 พฤษภาคม บริษัท Jiaxing Media ต้นสังกัดของได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ยุติการเผยแพร่ข่าวลือและข้อมูลที่เป็นเท็จ และในขณะเดียวกันทางพ่อของของเธอได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า "ต่างหูนี้ไม่ใช่ของแท้ แต่เป็นของเลียนแบบ สามารถนำไปตรวจสอบโดยสถาบันอย่างเป็นทางการได้"นอกจากนี้ยังยืนยันว่า เขาไม่ได้กระทำความผิดทางวินัย หรือทางกฎหมายใด ๆ ในระหว่างที่ทำงาน รวมทั้งปฏิเสธข้อกล่าวหาการยักยอกเงินกองทุนฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ พร้อมยินดีให้ดำเนินการตรวจสอบและพร้อมรับผิดชอบทุกประการชาวเน็ตบางส่วนมองว่าต่างหูที่นักแสดงสาวรายนี้สวมใส่นั้น มีรายละเอียดที่แตกต่างจากของแท้ มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแค่ของเลียนแบบที่ละเมิดลิขสิทธิ์มีผู้พบต่างหูลักษณะคล้ายกันจำหน่ายอย่างแพร่หลายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โดยมีราคาตั้งแต่ไม่กี่ดอลลาร์ไปจนถึงหลายร้อยดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับวัสดุและรายละเอียดของสินค้าผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งบอกว่า เธอสวมต่างหูแบบเดียวกันนี้ที่ซื้อมาทางออนไลน์ไลน์ในราคา 38 หยวน (ราว 170 บาท) ไปร่วมงานสังสรรค์กับเพื่อนเธอ และทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ต่างหูคู่นี้ดูเหมือนของจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนอย่างจริงจังตามกฎหมาย โดยเน้นย้ำว่าเกิดที่เมืองเซินเจิ้น ในเดือนกรกฎาคม 2550 ปัจจุบันอายุ 17 ปี เธอเป็นนักแสดงที่มีผลงานมาตั้งแต่เด็ก โดยเริ่มรับบทเป็นตัวละครในวัยเด็ก ในละครชุดตำนานโบราณเรื่อง Princess Agents ก่อนที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเป็นทางการ ได้แสดงในภาพยนตร์และซีรีส์ทางทีวีหลายเรื่อง อาทิ Ruyi's Royal Love in the Palace, Mozart from Outer Space และ Five Blessingsขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, Yahoo