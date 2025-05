แก๊งสาวแต่งสยิว เต้นรูดเสาในพระราชวังโบราณ นักท่องเที่ยวแตกฮือ ก่อนโดนรวบยกชุด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Stefan Dimoulis

วันที่ 25 พฤษภาคม 2568 เว็บไซต์เดอะซัน เผยว่า เกิดเหตุการณ์น่าตกใจขึ้นที่พระราชวังโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังบนเกาะคอร์ฟู ประเทศกรีซ เมื่อมีกลุ่มนักเต้นรูดเสาพากันแต่งสยิวกึ่งเปลือยขึ้นไปเกาะเสาโชว์พร้อมโพสท่าถ่ายภาพ สร้างความตกตะลึงให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ได้เห็นไปตามกัน จนกลายเป็นประเด็นวิจารณ์ดุเดือด





"พระราชวังคอร์ฟู ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่รับรองราชวงศ์ แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นที่เต้นรูดเสา"





"หากลอร์ดไบรอนได้เห็นการเต้นรูดเสาในพระราชวัง เขาคงกลับไปอังกฤษโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียว"





"ควรมีใครสักคนโทร. เรียกตำรวจ"



นักเต้นหญิงทั้งหมดยอมรับสารภาพว่า เสียใจต่อการกระทำของพวกเธอ โดยกล่าวว่าไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องร้ายแรง จนกระทั่งคลิปวิดีโอของพวกเธอถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้างเช่นนี้



จากคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มสาวนักเต้นรูดเสามากันจำนวน 5 คน โดย 2 คนแต่งชุดวาบหวิวคล้ายกับชุดชั้นในสีชมพูเร่าร้อน ปีนขึ้นไปเกาะเสาและโพสท่าทรงตัวอยู่ตรงบริเวณทางเข้าด้านนอกของพระราชวัง ส่วนที่เหลือยืนต่อคิวเตรียมขึ้นไปเช่นเดียวกัน ซึ่งในขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างยืนมองด้วยความไม่สบายใจ ขณะที่บางรายก็ส่งเสียงโห่ไล่ตามรายงานระบุว่า สถานที่แห่งนี้คือ พระราชวังเซนต์ไมเคิลและเซนต์จอร์จ (Palace of St. Michael and St. George) หรือที่เรียกกันว่า พระราชวังคอร์ฟู (The Corfu Palaces) พระราชวังเก่าแก่อายุ 200 ปี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพ และเป็นแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก (UNESCO)คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์ไปบนโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัล หลายคนต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมว่าน่ารังเกียจ บางรายก็ตั้งข้อสังเกตว่า มีการทำลายสถานที่ด้วยหรือไม่ เสาที่นักเต้นนำมาด้วยนั้นได้ติดตั้งโดยการเจาะพื้นที่เป็นแผ่นหินหรือเปล่า พร้อมเรียกร้องให้ทางผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าดำเนินการทั้งนี้ รายงานเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวกลุ่มนักเต้นหญิงทั้ง 5 คนได้ทั้งหมด พร้อมตั้งข้อหากระทำผิดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดโบราณสถาน และสร้างความเสื่อมเสียให้กับพื้นที่โดยรอบสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun