เปิดชื่อ 2 ธนาคาร สามารถถอนเงินไม่ใช้บัตร ATM ข้ามธนาคารได้แล้ว พร้อมเงื่อนไข

หนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้การถอนเงินง่ายขึ้นคือ การถอนเงินแบบไม่ต้องใช้บัตรเอทีเอ็ม แต่อย่างไรก็ตาม ความยากอยู่ตรงที่ การถอนเงินไม่ใช้บัตร ยังคงต้องถอนกับตู้ของธนาคารนั้น ๆ อยู่ ไม่สามารถข้ามธนาคารได้เหมือนบัตรเอทีเอ็ม ภาพจาก The Escape of Malee / Shutterstock.com



โดยวิธีการถอนเงิน ทำผ่านแอปฯ Krungthai NEXT และ K+ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเงื่อนไขและค่าธรรมเนียม เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

- K PLUS จากธนาคารกสิกรไทย



- SCB Easy จากธนาคารไทยพาณิชย์



- KTB Next จากธนาคารกรุงไทย



- Bangkok Bank จากธนาคารกรุงเทพ



- MyMo จากธนาคารออมสิน



- KKP Mobile จากธนาคารเกียรตินาคินภัทร



- LHB You จากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์







วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 เฟซบุ๊ก Krungthai Care มีการเปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทย เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าด้วยการถอนเงินไม่ใช้บัตรข้ามธนาคาร ผ่านตู้เอทีเอ็มทั้ง 2 ธนาคารทั่วประเทศขณะที่ เฟซบุ๊ก KBank Live ของธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า แอปฯ ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการในการถอนเงินข้ามธนาคาร มีดังนี้