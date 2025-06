แชร์ว่อน นายพลไทย เปิดกระทรวงกลาโหม ต้อนรับก๊วนชาวจีน ยกคุณคือ เวรี่ เวรี่ VIP

วันที่ 9 มิถุนายน 2568 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า วานนี้ (8 มิถุนายน) เกิดประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ กรณีมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง โพสต์คลิปที่คนจีนสามารถเข้าไปท่องเที่ยวในกระทรวงกลาโหมได้ เป็นคลิปที่ถ่ายโดยชาวจีนเอง และมีชายแต่งกายเป็นทหารให้การต้อนรับถึงกลาโหม ถ่ายรูปร่วมกันที่หน้าป้ายกระทรวง แล้วก็พาไปนั่งพูดคุยกันในห้องรับรองของกระทรวงก่อนจะพาไปร้านอาหาร

คลิปดังกล่าวเขียนข้อความว่า "คนจีนต้องการเพื่อนที่ดีในที่สูง เพื่อทำธุรกิจในประเทศไทย" ขณะที่ยังมีเสียงคนแต่งชุดทหารในคลิปพูดย้ำกับกลุ่มชาวจีนที่มาทัวร์กระทรวงกลาโหมว่า "You are very very VIP"





กลาโหมแจง นายพลในคลิปเกษียณแล้ว ระบุเป็นคลิปเก่า ยันข้าราชการใช้ห้องรับรองได้

ต่อมาสำนักโฆษกกลาโหม ออกเอกสารชี้แจงคลิปที่ว่านี้ โดยระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีข้าราชการทหารพบปะกับชาวต่างชาติภายในกระทรวงกลาโหมนั้น กระทรวงกาลาโหมขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการทหารชั้นนายพลที่ได้เกษียณอายุราชการไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 และคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนช่วงเวลาดังกล่าว









สส. แบงค์ ศุภณัฐ ชี้ยิ่งแจงยิ่งเละ หวั่นข้าราชการไทยถูกมองใช้เศษเงินซื้อได้

1. การเข้า-ออก ต้องแลกบัตรทุกครั้ง









2. บุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการชั้นนายพลเกษียณไปแล้ว และคลิปดังกล่าวเกิดก่อนช่วงเวลาดังกล่าว











3. การใช้ห้องรับรองกระทรวงกลาโหมเป็นสิทธิ์ที่อดีตข้าราชการสามารถใช้ได้ ตามระเบียบที่กำหนด









ในการเข้า-ออกกระทรวงกลาโหม มีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดให้ต้องแลกบัตรทุกครั้ง ขณะที่ในภาพปรากฏการใช้ห้องรับรองภายในกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นสิทธิ์ที่อดีตข้าราชการสามารถใช้ได้ตามระเบียบที่กำหนดทั้งนี้ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมไม่มีสถานที่ที่เป็นร้านอาหารที่ปรากฏดังภาพก่อนหน้านี้ สส. แบงค์ ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ จากพรรคประชาชน แชร์คลิปนี้พร้อมระบุว่า ต้อนรับคนจีนถึงในกระทรวงกลาโหม โดยภายหลังจากที่กระทรวงกลาโหมชี้แจง จึงมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมระบุว่า กลาโหม ยิ่งชี้แจง ยิ่งเละ พร้อมตั้งคำถามกลับว่าแต่ทำไมในคลิปไม่เห็นมีใครติดบัตรสักคน และเข้า-ออกบันไดข้างหลัง และไม่มีการคืนบัตรยิ่งอ่านยิ่งงงครับ คือ ณ วันที่นายพลท่านนี้ไปต้อนรับคนจีนในกระทรวง นายพลท่านนี้มีสถานะเป็น ข้าราชการ หรือ อดีตข้าราชการ กันแน่ ?เพราะถ้ายังเป็นข้าราชการก็ควรต้องโดนตรวจสอบว่าทำแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ แต่ถ้าวันที่คนจีนมา นายพลคนนี้เกษียณแล้ว ก็ต้องถามว่า ท่านพามาสถานที่ราชการเพื่ออะไร ? เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ? เตรียมทำอะไร ?และการใช้ของหลวงต้อนรับเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เหมาะสมหรือไม่ ทีคนไทยจะเข้าไปกระทรวง ถามแล้วถามอีก อย่างกะเป็นโจร พอเป็นคนจีน ปล่อยให้เดินถ่าย vdo กันฉ่ำใครออกระเบียบ ต่อให้เป็น อดีตนายก การจะขอเอาห้องรับรองใน ตึกไทยคู่ฟ้า มาต้อนรับเพื่อน ยังทำไม่ได้เลย แต่กระทรวงกลาโหมกลับให้ข้าราชการเกษียณใช้ของหลวงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ทำเหมือนกระทรวงเป็นบ้านพักส่วนตัวตอนของบสร้างอาคาร กลาโหมจะชอบอ้าง ความมั่นคง เอกสารลับ-งบลับ แต่ถึงเวลากลับสร้างอาคารมาให้คนจีนเดินเล่นกันฉ่ำ รมว.กลาโหม ต้องลงโทษ มาทำอะไรน่าเกลียดแบบนี้ จะให้ต่างชาติมองประเทศไทยว่าอย่างไร ? คนไทยไปจีน ไปเดินเล่นในกระทรวงเขาได้หรือครับ ?ส่วน สตง.และปปช. ควรตรวจสอบที่มาของระเบียบว่าชอบหรือไม่ ถ้าไม่ชอบก็ต้องดำเนินคดีกับคนออกระเบียบ อย่าปล่อยให้ทำแบบนี้ มันขายขี้หน้าคนจีน เขาจะมองว่า ประเทศไทย-ข้าราชการไทย ซื้อได้ด้วยเศษเงินขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้