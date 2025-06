อดีตสาว AV คนดัง ประวัติไม่ธรรมดา หลังศิลปินเกาหลี เจอข่าวซื้อกิน จนโดนออกจากวง

ภาพจาก Instagram asukakiraran ภาพจาก Instagram asukakiraran

เป็นประเด็นร้อนแรงในวงการ K-Pop ของเกาหลีใต้ เมื่อ จูฮักนยอน ศิลปินหนุ่ม สมาชิกวง THE BOYZ มีข่าวฉาวแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ อาสึกะ คิราระ (Asuka Kirara) อดีตนักแสดง AV ชื่อดังของญี่ปุ่น วัย 36 ปี อีกทั้งยังจ่ายเงินเพื่อซื้อบริการทางเพศ จนกระทั่งทาง One Hundred ค่ายต้นสังกัดได้ออกมาประกาศยุติสัญญา และให้จูฮักนยอน ออกจากการเป็นสมาชิกวง THE BOYZ





จากเหตุการณ์นี้ ชื่อของ อาสึกะ คิราระจึงได้รับความสนใจ รวมไปถึงเรื่องราวความรักของเธอในอดีตก็ถูกขุดคุ้ยขึ้นมาเช่นกัน และยิ่งน่าตกตะลึงไม่น้อยเมื่อพบว่า ประวัติของเธอนั้นไม่ธรรมดา เพราะหนุ่ม ๆ หลายคนเคยมีข่าวกับเธอนั้น เรียกได้ว่า

"หล่อระดับไอดอล"



คิราระ เปิดตัวในฐานะนักแสดง AV เมื่อปี 2550 ก่อนจะยุติบทบาทไปเมื่อปี 2563 ปัจจุบันเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เมื่อปี 2555 มีข่าวกับแอบพบกันอย่างลับ ๆ กับ ดาร์วิช ซูเปอร์สตาร์แห่งเมเจอร์ลีกเบสบอล ในขณะที่เขากำลังจะหย่าร้างกับซาเอโกะ ภรรยาคนดังของเขา และเธอไม่ได้ปฏิเสธข่าวลือดังกล่าว ก่อนที่ความสัมพันธ์จะจบลงไป



ในปี 2562 คิราระถูกพบว่าแอบคบหากับ ฮิโรกิ โมริอุจิ หรือ Hiro นักร้องนำวง My First Story โดยขณะนั้นทั้งสองไปกินมื้อค่ำที่ร้านซูชิระดับไฮเอนด์ในโตเกียว ซึ่งจองได้ยากมาก กระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมา ฝ่ายชายจะประกาศแต่งงานกับนักแสดงสาว ไมกะ ยามาโมโตะ







โดยทาง Shukan Bunshun นิตยสารรายสัปดาห์ของญี่ปุ่นได้รายงานว่า ในคืนวันที่ 29 พฤษภาคม จูฮักนยอน และคนรู้จัก ได้ไปเที่ยวบาร์แห่งหนึ่งในย่านรปปงงิ เขตโตเกียว ของญี่ปุ่น และมีคนเห็นเขาอยู่กับคิราระ อดีตสาว AV ที่อายุมากกว่าเขาถึง 10 ปี ในงานปาร์ตี้ที่จัดขึ้นจนถึงเช้า โดยทั้งคู่กอดกันและฝ่ายหญิงยังเอาคางวางบนไหล่ของศิลปินหนุ่มในวันที่ 18 มิถุนายน ทางค่ายระบุว่าขณะที่ทางด้าน จูฮักนยอน ได้เขียนจดหมายขอโทษด้วยลายมือ ระบุว่า "ขออภัยจากใจจริงต่อแฟน ๆ และทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากข่าวนี้ ขอโทษทุกคนที่รู้สึกตกใจ หรือเสียใจที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นกับผม" โดยจูฮักนยอน ยอมรับว่า เขาได้ไปร่วมงานปาร์ตี้นั้นจริง แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการค้าประเวณีหรือกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ "ผมขอปฏิเสธข่าวลือนี้โดยสิ้นเชิง"จากนั้นในปี 2559 มีข่าวว่า คิราระได้แอบไปเที่ยวสิงคโปร์กับ เคอิ อิโนะ เป็นนักร้อง-นักแสดง และสมาชิกวง Hey! ของญี่ปุ่น ทั้งสองถูกพบเห็นกำลังพูดคุยและหัวเราะกันในสระว่ายน้ำของโรงแรมระดับห้าดาว จนทำให้เกิดความฮือฮาในปี 2560 คิราระได้เปิดเผยประวัติความรักของเธออย่างกล้าหาญในรายการหนึ่ง โดยยอมรับว่า เธอเคยคบกับไอดอลชาย 2 คนและนักกีฬาคนหนึ่ง และยังเล่าว่า เธอเคยได้รับข้อเสนอในราคาสูงจากเศรษฐีชาวจีนให้ไปนอนด้วยในปี 2565 คิราระถูกถ่ายภาพขณะเดินจับมือกับซากิโตะ หนุ่มบาร์โฮสต์ชื่อดังในย่านคาบูกิโจ และล่าสุดก็ตกเป็นข่าวกับจูฮักนยอน ศิลปินหนุ่มเกาหลี อีกทั้งยังพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการค้าประเวณี ซึ่งทางศิลปินหนุ่มได้ปฏิเสธในส่วนนี้แล้ว เรื่องราวนี้จึงสร้างความตกตะลึงให้กับวงการบันเทิงทั้งญี่ปุ่นและเกาหลี