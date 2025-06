4 เหตุผลที่องค์กร คนทำงาน และคนทำธุรกิจ ไม่ควรพลาดงาน CTC2025

ทำงานก็หนักขึ้น แต่ไม่แน่ใจว่า “กำลังไปถูกทางหรือเปล่า” ทีมก็เหนื่อย องค์กรก็เปลี่ยน เครื่องมือก็มาไวเกินจะตามทัน เทคโนโลยีก้าวไกล แต่คนในทีมยังคุยกันไม่เข้าใจ ไอเดียเยอะ แต่ไม่มีพื้นที่ให้ลอง ไม่มีคนฟัง ไม่มีไฟ ทำธุรกิจในปีที่โลกเปลี่ยนไวขนาดนี้…จะอยู่รอดได้ ต้องรู้ให้ทัน และลงมือให้เร็ว

CREATIVE TALK Conference คืองานอัปเดตเทรนด์ที่คุณควรรู้ ซึ่งในปีนี้มาใน Theme ของ "THE FUTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS" อนาคตไม่ใช่แค่เรื่องของวันพรุ่งนี้ แต่คือสิ่งที่เราเลือกทำในวันนี้ เพราะอนาคตมีหลากความหมาย หลายคำจำกัดความ มากด้วยวิธีการจะไปให้ถึง “คำถามจึงไม่ใช่อนาคตจะเป็นอย่างไร แต่คือคุณจะสร้างสรรค์อนาคตของคุณได้อย่างไร” #CTC2025 จึงเป็นพื้นที่ให้คุณมองเห็นอนาคตและโอกาสไปพร้อมกัน เพื่อให้เรามาร่วมกันออกแบบอนาคตที่มีคุณค่าในแบบของเราเอง

และนี่คือ 4 เหตุผลที่คุณ (และทีม) ไม่ควรพลาด งาน SUPALAI Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2025 งานที่จะช่วยคุณ อัปเดตความรู้ เติมมุมคิด และรีชาร์จพลังทีม เพื่อพร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลง

1. งานเดียวที่รวมคนจริงจากทุกวงการ

ไม่ใช่แค่ทฤษฎี แต่คือประสบการณ์ตรงจากคนที่เคยล้ม เคยเปลี่ยน เคยเวิร์ก เพื่อให้คุณข้ามทางลัดได้ไวขึ้น งาน CTC2025 รวมคนที่ “ทำจริง สำเร็จจริง” จากทุกสายอาชีพ คำตอบที่คุณหามาทั้งปี อาจอยู่บนเวทีนี้ ไม่ว่าจะเป็น...



1. สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม CEO and Founder at RGB72 and CREATIVE TALK

2. คุณตัน ภาสกรนที ผู้ก่อตั้งและ CEO บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป

3. เฌอปราง อารีย์กุล

4. มัณฑิตา จินดา Founder and Managing Director of Digital Tips Academy

5. รวิศ หาญอุตสาหะ CEO, Srichand & Mission To The Moon Media

6. ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม Managing Director, SUPALAI PLC

7. ภูศณัฏฐ์ การุณวงศ์วัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง ช่องเทพลีลา

8. ธนทร ศิริรักษ์ Voice Actor, Voiceover Artist, Storyteller

9. จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

10. จักรพงษ์ เมษพันธุ์ โค้ชการเงิน จาก Money Coach

11. ยอด ชินสุภัคกุล CEO of LINE MAN Wongnai

12. สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นักเขียนนามปากกา ""นิ้วกลม""

13. พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์ นักเล่าเรื่องอาหาร” แห่ง PEAR is hungry

14. CK CHEONG CEO of Fastwork

15. ธัญย์ณภัคช์ ศิริประภาเจริญ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์ Karun

16. ธนา เธียรอัจฉริยะ

17. พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ CEO at Show No Limit and Host of #BTbeartai Tech Contents