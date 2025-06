ส่องภาพ น้องเร Rae Lil Black อดีตสาวแซ่บ ขวัญใจหนุ่มไทย หลังฮือฮาทั่วโซเชียล

ส่องภาพ น้องเร Rae Lil Black อดีตสาว AV ขวัญใจหนุ่มไทย หลังเป็นที่สนใจว่อนโซเชียล พร้อมอัปเดตภาพล่าสุด ตอนนี้เป็นยังไง

เรียกว่าเป็นหนึ่งในขวัญใจของหนุ่ม ๆ ทั่วโลก สำหรับ น้องเร Rae Lil Black หรือ คาเอดะ อาซากุระ อดีตนักแสดง AV ชื่อดังชาวญี่ปุ่น ที่หันมานับถือศาสนาอิสลาม แต่ยังคงลงภาพไปกินไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ อัปเดตให้แฟน ๆ ได้ชมกันอย่างต่อเนื่อง และยังขยันมาเที่ยวไทย พร้อมลงแคปชั่นเป็นภาษาไทยอยู่บ่อยครั้ง

ล่าสุด (30 มิถุนายน 2568) พบว่าภาพของน้องเร ซึ่งใช้ชื่อเฟซบุ๊ก Rae Rae กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง โดยเฉพาะกับภาพฉลองวันเกิดครบ 28 ปี เมื่อเดือนสิงหาคม 2567 ที่สาวคนนี้ ได้ส่งความสุขแก่แฟน ๆ ด้วยภาพเซ็กซี่ สวมบอดี้สูทลูกไม้แบบดันทรง สะบึมเต็มตา พร้อมข้อความ

"HBD to me ขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรวันเกิดนะครับ ! Thank you everyone for a lot of birthday wishes"