เปิดแล้วที่ไทย ! GLOBAL WORK แบรนด์แฟชั่นสัญชาติญี่ปุ่น สาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท Adastria Co., Ltd. เปิดตัวแบรนด์แฟชั่น GLOBAL WORK สาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

สำหรับกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยจำนวนประชากรวัยหนุ่มสาวที่มีสัดส่วนสูง และแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดแฟชั่นในภูมิภาคนี้ โดยในเดือนมกราคมปี 2566 บริษัท Adastria Co., Ltd. ได้จัดตั้งบริษัท Adastria (Thailand) Co., Ltd เพื่อประกอบกิจการในประเทศไทย และในปีเดียวกันก็ได้เปิดสาขาแรกของแบรนด์ niko and… ก่อนจะขยายเป็น 3 สาขาในปัจจุบัน